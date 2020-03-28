（中央社記者林克倫北京28日電）針對美國總統川普簽署「台北法」，國台辦發言人朱鳳蓮上午重申，世界上只有「一個中國」，大陸和台灣同屬「一個中國」；中國的國家統一是歷史大勢，是任何力量阻擋不了的。

中國全國人大今天也對「台北法」表示強烈不滿和堅決反對。不過，內容與27日中國外交部的回應差不多，均是重申此舉嚴重違反「一個中國」原則和中美三個聯合公報規定，向「台獨」分裂勢力發出嚴重錯誤信號。

據中國國務院台灣事務辦公室官網，發言人朱鳳蓮表示，中國外交部等部門已表明了中方堅決反對美方簽署「2019年台北法案」的嚴正立場，並已向美方提出嚴正交涉。

朱鳳蓮說，「世界上只有一個中國，大陸和台灣同屬一個中國。台灣問題是中國的內政，不容任何外來干涉」。世界上180個國家與中國建交，美國早在40多年前就在「一個中國」原則基礎上與中國建交。

她指出，現在美國卻簽署法案阻撓其他主權國家與中國發展正常國家關係，毫無道理、自相矛盾，違背國際法和國際關係基本準則。

朱鳳蓮指出，中國的國家統一、民族復興是歷史大勢，是任何力量阻擋不了的。「台獨」是歷史逆流，是絕路，是絕不會得逞的。

據新華社，中國全國人民代表大會外事委員會上午也發表聲明稱，美方不顧中方的多次嚴正交涉，將所謂「2019年台北法案」簽署成法，嚴重違反國際法和國際關係基本準則，粗暴干涉中國內政，向「台獨」分裂勢力發出嚴重錯誤信號。

聲明指出，「台灣問題事關中國的國家主權和領土完整，涉及中國的核心利益」。美方有關法案無視「一個中國」原則是國際社會普遍共識，和美國自己在41年前就與中國建立正式外交關係的基本事實，毫無道理地阻撓其他國家與中國建交、助台拓展所謂「國際空間」。

聲明說，此舉違背了中美建交以來美歷屆政府長期奉行的「一個中國」政策和兩國元首的重要共識，將嚴重干擾中美關係大局和兩國在重要領域合作，最終只會損害美國自身利益。（編輯：周慧盈）1090328