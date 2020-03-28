2019 新型冠狀病毒（COVID-19）全球大流行，截至最新統計，美國已有 104,007 例確診病例、死亡人數 1,693 人，是目前確診病例數最多的國家，且增加的速度尚未減緩。紐約更傳出醫療物資不足，醫護人員穿垃圾袋自保，結果不幸染疫的消息。對此，台大醫院婦產科名醫施景中呼籲，台灣可考慮短期協助供應醫療物資給美國。

施景中今（28）日在臉書發文表示，在台灣當醫療人員是幸福的，最少目前還是。「現在我們都醫療物資充裕，不用自己想辦法。但是現在在紐約的狀況不是這樣」。

施景中指出，美國現在醫療人員被告知， N95 必須連續使用一週才可以換，即使接觸過患者也不能換，不過很多醫院的急診 N95 還是已經用罄。許多人沒上班也被叫回來支援。各科醫師都會被叫到第一線照顧病人，許多人連續超過 24 小時疲勞上班。美國許多醫療人員感染，包括台灣過去美國訓練當住院醫師的。

施景中感慨，「現在美國太慘了」，許多在美國的台灣醫師寫信回來求援，他們沒有口罩，問是否買得到 N95 寄給他們？施景中建議，「假如我們的儲備量夠的話，是否政府有可能透過 AIT ，短期協助供應紐約的醫療人員 N95 ？或開放一個管道給民間樂捐、或小量買給親友？」

施景中強調，一定有人會說，為何當時不幫中國、現在要幫美國？施景中解釋，「當時台灣站都還站不穩，口罩國家隊還沒建立。現在不同了，我們是世界的模範生。」而且有台籍醫師跟他透露，美國軍方已經動員，生產線很快建立，可能兩週後或許就可投入大量口罩生產。「我們的幫忙，只是目前的雪中送炭」。

施景中最後呼籲，「誰的青春不是兵荒馬亂？希望大家一起平安渡過、這次有如第三次世界大戰的危機。」（編輯：倪浩軒）

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