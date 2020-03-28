（中央社記者盧太城台東縣28日電）2年前黑鷹直升機執行病患後送任務墜海，罹難的6人中，至今尚有機組人員及病患張榮明等4人尚未尋獲。台東地方法院日前宣告艙內病患張榮明死亡。

這件飛安事故發生在民國107年2月5日深夜，駐防台東豐年機場的黑鷹直升機前往蘭嶼執行後送病患任務，從蘭嶼機場返回，在起飛不久失聯。

機上有正駕駛康萬福、副駕駛唐文彥、機工長陳冠宏、護理師蔡邑敏，以及70幾歲的病患張榮明和陪同的妻子黃英蘭等一共6人。

事後確認黑鷹直升機墜海，並於107年4月12日將直升機殘骸打撈上岸，機體殘骸內有2具遺體，只剩骨骸，從衣物研判2位是女性，最後經DNA確認是護理師蔡邑敏和黃英蘭。另外，康萬福、唐文彥、陳冠宏以及張榮明等4人至今尚未尋獲。

張榮明的家屬向法院提出聲請，台東地方法院日前裁定宣告張榮明已死亡。台東地方法院裁定書表示，雖然殘骸經打撈後並未發現張榮明，但是查無其他證據足認張榮明現尚生存或死亡，參酌張榮明的配偶黃英蘭在直昇機墜海失事時亦在機內，因此堪認張榮明係與其配偶同時死亡。

裁定書表示，因航空器失事，致其所載人員失蹤，其失蹤人於失蹤滿6個月後，法院得因利害關係人或檢察官聲請，為死亡之宣告，民用航空法第98條定有明文。（編輯：孫承武）1090328