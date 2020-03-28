（中央社記者楊明珠、陳韻聿東京／台北28日連線報導）武漢肺炎疫情延燒，日本外務大臣茂木敏充表示，受困秘魯的110名日人可搭乘台灣安排的包機離境。外交部發言人歐江安表示，駐秘魯代表處確實正在安排第二架包機載台灣旅客離開秘魯，將等包機順利起飛時會對外公布。

秘魯目前境內累積2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）確診病例有416起，死亡病例有7起，。

日本放送協會（NHK）報導，日本外務省表示，目前秘魯為防疫採取邊境管制，目前滯留秘魯的日本觀光客約260人無法出境，待在旅館等地。

茂木昨天在例行記者會上表示，這些日本人可於秘魯當地時間28至29日之間搭乘日本旅行社所安排的包機，或者是一同搭乘台灣安排的包機離開秘魯。

日本外務省表示，今後想返國的日本觀光客可能會增加，會持續研議如何協助這些日本民眾返國。

秘魯政府15日晚間宣布，自16日零時起全國進入緊急狀態15天，並全面暫停陸海空及河運的國際旅客運輸至31日，導致秘魯境內的台灣旅客行程受阻。

外交部發言人歐江安表示：「駐秘魯代表處確實正在安排第二架包機載我國籍旅客離開秘魯，我方將等包機順利起飛時會對外公布。」

歐江安進一步說明，將依照第一架包機的模式安排。外交部日前表示，原滯留秘魯的132名台灣旅客中，有3個旅行團及部分自由行遊客共計72人自費搭乘商業包機，於台北時間19日晚間自首都利馬起飛，經美國邁阿密回台。（編輯：周永捷）1090328