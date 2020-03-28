（中央社記者邱俊欽桃園28日電）1名酒駕吳姓男子因拒絕警方臨檢，與警車追逐並衝撞警車，員警被迫開槍，但流彈誤傷後座女乘客，造成背部、腿部中彈，送醫不治；男子坦承「害怕酒駕被捕」，釀成意外。

桃園市政府警察局八德分局員警昨天深夜11時40分執行巡邏勤務時，在八德區介壽路二段發現吳姓男子駕駛一輛自小客車行跡可疑，隨即尾隨並以廣播器喝令停車受檢，但自小客車加速逃逸。

警方表示，自小客車急奔八德區建國路時，還衝撞其他車輛，並兩次倒車衝撞巡邏車，員警立即下車喝令駕駛停車受檢，但吳姓駕駛不予理會，又再次倒車衝撞警車，員警使用警槍朝自小客車射擊；最後才遭另一個派出所支援巡邏警網攔停。

警方盤查車輛時，卻發現後座的1名女乘客受傷，身上中彈，血流不止，疑似遭流彈所傷，被轉往林口長庚醫院手術，在今天上午7時左右宣告不治。

吳姓駕駛酒測值為0.49毫克，吳男依公共危險、妨害公務罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

據了解，吳姓駕駛與女乘客為朋友關係，當時車上共有4人，吳男因酒駕行駛八德區時，發現警車在後，因心慌害怕被臨檢後，因此加速油門企圖逃逸，過程中衝撞警車，直到遭巡邏警網攔停，自知無法逃脫才束手就擒。

桃園市政府警察局對此表示，全案已報請檢察官進行相驗調查處理，至於用槍時機及相關法律責任，正在釐清調查中，警方將全力協助家屬處理善後。

至於傳出警方在圍捕過程中連開5槍，而女乘客則身中3槍，流彈波及女子的背部、腿部，警方對此不願回應，表示全案已移送檢方調查。檢方也已查扣警車行車紀錄器、警員密錄器等影像，以釐清刑責。

警方表示，執勤員警要求吳男下車受檢時，吳男不但不為所動，反而加速逃逸，警方從拒檢點到逮捕吳男過程，追捕10分鐘，相距2公里。

法界人士指出，依照以往類似案件，檢方或法院或依照當時員警執勤時所受到危險狀況進行判斷，同時也會考量「比例原則」及警方開槍時間點與彈著位置。

法界人士說，通常開槍員警遇到類似狀況時，一定會朝輪胎射擊，但依照實務案例，若駕駛逃逸、行車飄忽不定，且視線不明，往往會因子彈偏移，造成車內人員傷亡。至於員警在當下是否有開槍必要，則是未來進行訴訟過程中攻防焦點。（編輯：張銘坤）1090328