（中央社台北28日電）世界衛生組織（WHO）高級顧問艾沃德接受香港電台記者視訊訪問，被問到世衛是否重新考慮接納台灣時，他一度裝作沒聽見，接著疑似切斷視訊。重新接通後，記者再提問台灣，艾沃德顧左右而言他，稱讚中國防疫做得很好。

世界衛生組織2月中旬派國際專家前往中國了解2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情，率領專家小組的艾沃德（Bruce Aylward）在北京記者會表示，中國的（防疫隔離）事實證明成功，他想對武漢人說「全世界都欠你們」。他甚至表示，自己若感染想在中國治療。

加拿大籍的艾沃德接到香港電台（RTHK）記者唐若韞視訊訪問，唐若韞問到：「世衛是否會重新考慮台灣的會籍問題」，艾沃德眉頭皺了一下，過了幾秒後說抱歉，沒有聽到問題。

唐若韞接著再對艾沃德說「哈囉？」想看他是否有聽見。艾沃德則回答：「抱歉，沒有聽到你的問題。」唐若韞接著說，「讓我重複一下」，但艾沃德馬上搶話說：「沒關係，問別的問題吧！」唐若韞還是不放棄追問：「我其實想問跟台灣有關的議題。」

就在此時，兩人的視訊對話斷線了。重新接通後唐若韞問到：「我想請你談談台灣到目前在防治疫情方面的表現。」

艾沃德則顧左右而言他說：「我們已經談過中國了。如果你看中國各個地區，他們其實都做得很好。講到這裡，謝謝你邀我們參加（這次訪談），祝你們在香港對抗疫情的工作順利。」（編輯：周永捷）1090328