（中央社記者徐梅玉約翰尼斯堡28日專電）南非3大富豪家族紛紛慷慨解囊捐出巨款，共同抵抗日益嚴重的武漢肺炎疫情，捐款總金額超過新台幣53億元。3大富豪期待拋磚引玉激發更多人的愛心，投入長期抗疫行動。

率先於23日分別捐出南非幣10億元（約新台幣17億7000萬元）的富豪是魯伯特（Johann Rupert）與歐本海默（Nicky Oppenheimer），兩人共捐出南非幣20億元，響應政府號召，協助因2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）造成生意受損慘重的小型企業及其員工。

魯伯特表示，他捐助的對象並非僅限於黑人族群，只要是南非企業都在他協助的範圍內。

依據財經雜誌「富比世」（Forbes）最新資料顯示，70歲的魯伯特身家約為65億美元，名列整個非洲富豪榜上第5名，他的集團以經營各式奢侈產品為主要業務。

75歲的歐本海默以總資產約77億美元，名列非洲富豪榜上第4名，他的集團以經營鑽石與黃金為主要業務。

他表示，以身為南非人為榮，樂見政府為阻擋疫情擴散所做出的努力。集團將協助因為疫情導致失業風險增加或是收入減低的企業員工，同時協助企業能夠繼續經營。

南非新聞網站「時報即時消息」（TimesLIVE）今天報導指出，第三位捐出南非幣10億元的富豪是莫茲匹（Patrice Motsepe）家族。

莫茲匹說：「我們正在購買大量消毒藥水與個人防護設備，同時與衛生工作者討論，購買其他相關設備，以便應付疫情不可缺少的各項資源。」

他補充說：「我們知道要勤洗手，所以在貧困農村與社區鑽探水井、加建裝備、購買儲水槽以及衛生設備。」

莫茲匹以總資產約26億美元，名列非洲富豪榜上第10名，他的集團以經營礦業為主要業務。（編輯：周永捷）1090328