（中央社記者楊明珠東京29日專電）受低氣壓與寒氣來襲影響，日本關東地區今天凌晨起到中午過後可能下雪，山區可能下大雪。東京23區可能出現積雪情況，東京羽田機場部分國內航班已決定停飛。

日本放送協會（NHK）報導，日本氣象廳預測今天低氣壓將逼近關東地區，預估上空將有很強的寒氣流入。從29日凌晨到中午過後，關東地區將下雪，以北部山區為主的地區可能下大雪。東京23區等平地也可能出現積雪情形。

日本氣象廳預測，今天凌晨到中午過後為止的下雪量，關東北部山區30公分、關東北部平地10公分、甲信地方25公分、箱根到多摩地方、秩父地方15公分、東京23區等關東南部的平地5公分。

今天清晨東京下雨的情況可能轉為下雪，視氣溫下降情況而定，東京23區也有可能下大雪。

日本氣象廳呼籲民眾要掌握最新氣象預報，注意下雪對交通造成的影響以及路面可能凍結、山區可能出現雪崩情況。

NHK報導，首都圈的JR電車以及私營的鐵路、地下鐵等各線路29日照常行駛。東海道新幹線、東北秋田、山形、上越、北陸各新幹線也照常行駛。

但，日本國內航班受到下雪影響，部分在羽田機場起降的航班決定停飛。日本航空公司日本時間上午7時起到10時間，飛航東京羽田與北海道新千歲機場、福岡機場間的20個航班停飛。不過，全日空航空公司目前沒決定班機停飛。（編輯：劉學源）1090329