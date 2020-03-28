（中央社記者曾婷瑄巴黎28日專電）武漢肺炎延燒之際，法國總工會公務機關服務人員工會提出將發動整個4月罷工預告，此舉引起熱議並遭政府批不恰當。總工會出面回應，這是為保護基層員工職場安全的最後手段。

法國總工會（CGT）公部門服務機構工會26日提出罷工預告，將自4月1日至30日發動地方公務機關服務人員罷工，抗議政府面對2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情，並未給地方公部門人員足夠保護措施。這項罷工行動獲得總工會秘書長馬蒂內茲（PhilippeMartinez）支持。

冠狀病毒延燒之際，罷工宣告引發熱議。國務秘書杜索普（Olivier Dussopt）批評罷工決定「不恰當」。

勞動部長裴尼柯（Muriel Penicaud）則指責總工會的態度。她說：「我呼籲所有人擔起責任 … 我認為在需要團結的時候呼籲讓國家停擺不是一個好方法。」

對此，總工會指出這是為了保障員工。馬蒂內茲澄清說道，「這不是要發動公務機關總罷工，而是要給政府警示」。

總工會昨日向解放報（La Liberation）表示，自疫情爆發後，公務機關服務人員，如消防員、清潔隊員、國立葬儀社人員、地方公共運輸人員、水電局人員等，都沒有足夠防護措施，向政府要求好幾次也沒有下文。

總工會批判政府，「選擇讓口罩、消毒酒精、疾病試劑等醫療物資嚴重匱乏，然而軍用或鎮壓物資卻永遠不會斷貨」。

工會幹部向媒體表示，「這次罷工與以往不同。我們沒有要使公務機關停擺，而是要給與警示並表達抗議。政府應該要承擔起保護基層公務人員，乃至於全體勞工的責任」。工會指出，「這並非是要呼籲罷工，而是我們的最後一絲希望」。

據法媒報導，自工會提出罷工預告後，政黨有5天時間與工會進行協商。（編輯：劉學源）1090329