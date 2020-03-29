（中央社記者林長順台北29日電）苗栗地方法院法官日前審理一起通姦案，向大法官聲請釋憲。大法官將於3月31日上午在憲法法庭進行言詞辯論，邀請聲請人、相關機關、鑑定人及法庭之友出庭表示意見。

刑法239條規定「有配偶而與人通姦者，處一年以下有期徒刑。其相姦者亦同」。苗栗地方法院一名陳姓法官日前承辦妨害婚姻案件，認為「通姦罪」有違憲疑義，裁定停止審理，並向大法官聲請釋憲。

大法官會議於民國91年曾做出釋字第554號解釋，認定刑法第239條合憲，大法官認為有再討論的必要，訂於3月31日上午9時在憲法法庭進行言詞辯論。

司法院表示，這次言詞辯論除通知聲請法官出庭外，並邀請刑法、刑事訴訟法的主管機關法務部、司法院刑事廳指派代表出庭。另有鑑定人、學者張文貞、李念祖、王皇玉、薛智仁、蔡聖偉、黃士軒，以及法庭之友許幸惠、紀惠容等人出庭表示意見。

爭點題綱部分，首先是立法目的為何；為保障何種法益或基本權利而設；因此限制或侵害人民何種基本權利；審查基準為何。

此外，刑法處罰婚外性行為手段，是否有助於目的達成；手段與目的間是否存有一定關聯性；釋字第554號解釋有無變更解釋必要。

為了讓無法進入憲法法庭旁聽的民眾及媒體，了解法庭進行的情形，司法院將在多媒體簡報室設延伸法庭，同步傳輸開庭實況影音，供民眾及媒體旁聽；法庭活動的影音也將同步在司法院及大法官網站直播。

司法院指出，因應武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）防疫措施，旁聽席採座位分隔法，旁聽者間隔1公尺安排座席。憲法法庭核發民眾12席、記者12席；1樓多媒體簡報室設延伸法庭，計民眾12席、記者12席，均依旁聽證序號入座固定座席。（編輯：方沛清）1090329