（中央社約翰尼斯堡28日綜合外電報導）南非為遏止2019冠狀病毒疾病蔓延祭出禁足令，警察忙著確保民眾安分待在家之際，傳出有員警在約翰尼斯堡一間超市外、朝數百名排隊等著採買的民眾發射橡膠子彈的事件。

法新社報導，南非2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）確診病例達1187起，1人死亡，為非洲大陸確診數最多的國家。

總統拉瑪佛沙（Cyril Ramaphosa）因此宣布對境內5700萬人實施21天的全國封鎖，並部署警察與軍隊負責執行。

但全國封鎖進入第2天，當局已遭遇民眾不遵守限制令的困擾。

限制令禁止民眾出門慢跑、遛狗，但允許他們外出採買除了酒類以外的糧食和其他必需品。

勞工階級鄰里的民眾外出購買糧食時，超市外往往有長長一條等著入店採買的排隊人潮，且彼此之間靠得很近。

●怕插隊 人人前胸貼後背

今天一早，約翰尼斯堡（Johannesburg）中心商業區內治安欠佳的耶維爾（Yeoville）一處人氣雜貨店外聚集了2、300人。

許多人為了搶占位置，都沒有依當局建議保持安全距離。

警察駕著10輛巡邏車到現場後，開始朝購物人潮發射橡膠子彈。

驚慌失措的民眾彼此踐踏，一名婦女失足，連同她背上的寶寶一同跌倒在地。

警察稍後拿出鞭子來讓民眾乖乖遵守人與人之間的安全距離。

而在約翰尼斯堡的亞歷山德拉（Alexandra）區，一間購物中心利用購物車來協助民眾遵守人與人保持1.5公尺距離的規定。

●非洲確診直逼4000 各國祭對策

據今天最新數據，非洲大陸武漢肺炎確診病例直逼4000例，至少117人病故，各國政府無不想辦法遏制疫情。

辛巴威30日開始3週封鎖行動；賴索托也將於同一天實施25天封鎖。

迦納宣布30日起封鎖境內阿克拉（Accra）、庫馬西（Kumasi）兩大區。迦納確診病例有137起，4死。

剛果民主共和國首都金夏沙（Kinshasa）原本28日要開始4天封鎖，但消息引發基本商品價格飆漲、掀起動亂隱憂後，封城令暫緩實施。

而相鄰的剛果共和國首都布拉薩市（Brazzaville），總統已宣布衛生緊急狀態，下令全國封鎖外加宵禁，31日起實施。

在非洲沙赫爾（Sahel）地區，布吉納法索18日通報撒哈拉沙漠以南非洲第一起死亡病例後，當局宣布首都瓦加杜古（Ouagadougou）以內的8個城鎮從20日實施兩週隔離措施。

在馬利，政府宣布實施夜間宵禁等抗疫措施，但29日仍將如期舉行延宕已久的國會選舉。（譯者：蔡佳敏/核稿：嚴思祺）1090329