（中央社新德里28日綜合外電報導­）印度政府預料境內2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）病例將激增，正卯足全力準備醫療設施。當局今天表示，計劃將部分火車車廂改裝成隔離病房，來收治染疫民眾。

為遏止疫情擴散，印度總理莫迪（Narendra Modi）本週已下令全國13億民眾待在屋內為期3週，這是全球規模最大的禁足令。印度交通命脈的火車運輸網目前因此閒置。

國營印度鐵路公司（Indian Railways）今天透過聲明表示，已將一節火車車廂改裝成示範隔離病房。一旦獲得許可，他們計劃在印度各區域鐵路網每週增設10個這類車廂隔離病房。根據印度鐵路公司官網，印度共有16個鐵路分區。

印度鐵路部長戈雅（Piyush Goyal）在推特發文寫道：「鐵路將提供病患乾淨、消毒過且衛生的環境，讓他們能舒適地康復。」他並未透露每節車廂能收治多少患者。

印度目前為止通報918例2019冠狀病毒疾病確診，其中19例不治。

一名印度警官表示，今天有一名移工從首都新德里出發，準備徒步返回270公里外遠在中部馬德雅省（Madhya Pradesh）的家鄉，卻在途中倒下死亡。（譯者：紀錦玲/核稿：張正芊）1090329