（中央社東京29日綜合外電報導）日本東京都2019冠狀病毒疾病疫情持續升溫，除了有「封城」隱憂、超市出現搶購潮，鬧區也不復往日繁華，整體氣氛迥異過往，讓部分來自異鄉的年輕人，提前搭夜車返鄉。

2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情在東京都持續延燒，從25日以來連續5天單日新增病例達到至少40例，分別是25日的41例、26日的47例、27日的40例、28日的63例，及今天的68例。

日本時事通信社報導，東京都及周邊縣政府日前出面籲請民眾本週末日避免外出，趕在週末前的27日晚間，部分提著行李、戴著口罩的年輕人，相繼前往位於東京都新宿區的高速巴士轉運站「Busta 新宿」（Shinjuku Expressway Bus Terminal），趕著搭夜車離開。

「再不走好像就很難離開東京了，能回家真的鬆了一口氣」，仙台市一名為了求職考試來到東京的專門學校一年級女學生，比原訂提前2天返回盛岡市老家，在候車室等待開往盛岡的巴士。

這名女學生本來還想跟朋友碰面，但因為東京都知事小池百合子的「東京封城」發言，讓家人催促她早點回家，「在東京的電車裡實在覺得恐怖」。

家住奈良縣、大學剛畢業的22歲男生提前結束打工要返回老家，他看到小池等人籲請大家避免外出，及東京都內的超市發生囤貨搶購潮覺得，「還是早點回家比較妥當」。

隻身在東京都工作的49歲男性上班族，正準備前往名古屋出差，他說，待在東京比較可怕；他選了旁邊沒人的座位，也避免太靠近廁所，「看到巴士座位很空就安心了」。

雖然轉運站候車室被提著行李的年輕人擠得滿滿的，但服務人員說，即便如此，跟往年春假相比大概也只有一半的人潮。

一間巴士公司負責人表示，受到疫情影響，目前搭乘高速巴士的旅客不到往年的一半，特別是東京都往來京都、大阪及神戶的路線最明顯，減少約8成旅客。

日本富士新聞網（FNN）報導，這2天是小池籲請民眾避免外出的第一個週末日，今天鬧區人潮稀稀疏疏，整個城市看來相當寂靜。

今天仍需上班的人說，「因為要工作不得不外出」、「不想到人潮群聚的地方，還好下雪人潮很少」。

以往擠滿觀光客的東京都淺草，不少店家都拉下鐵門貼上暫停營業的告示，今天也沒什麼人潮。一名77歲的業者說，昨天人潮多一點，今天非常少，這2天的營業額可能只有去年的一成。（譯者：黃名璽/核稿：陳政一）1090329