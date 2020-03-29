（中央社記者呂欣憓曼谷29日專電）泰國武里喃府（Buri Ram）一所監獄因為傳出有人感染武漢肺炎，多名犯人今天早上暴動，放火燒監獄後越獄，越獄的人數目前尚不清楚。

曼谷郵報（Bangkok Post）報導，泰國司法部長宋沙克（Somsak Thepsutin）表示，今天上午約11時45分，武里喃府一所監獄的工作人員在翻新隔離病房時，犯人間謠傳有人感染了2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎），引發約100名犯人暴動，放火燒了餐廳，並搗毀會客室，造成監獄濃煙衝天。

宋沙克指出，監獄裡並沒有人感染武漢肺炎，有些犯人散播謠言，只是想要拉攏更多支持者加入行動。

宋沙克表示，成功越獄的犯人目前人數還不清楚，不過已經有7人被抓回來。

司法部矯正署署長納拉斯（Naras Savestanan）前往武里喃府調查這起越獄事件，他接受泰媒訪問時表示，初步已知有5人受傷，目前狀況已經控制住。

他說，犯人暴動的起因尚不清楚，但初步認為應該是犯人害怕監獄內爆發武漢肺炎。

泰國公共衛生部今天表示，新增143起確診感染武漢肺炎病例，確診總數累積達到1388起，今天同時新增1起死亡病例，總死亡人數為7人，康復出院111人，住院治療1270人。

由於確診病例和死亡人數攀升，泰國總理帕拉育（Prayut Chan-o-cha）今天召集疫情會議，討論是否要實施更多措施，避免疫情擴散。（編輯：周永捷）1090329