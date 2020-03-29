（中央社記者徐梅玉約翰尼斯堡29日專電）南非派專機自武漢接回112名僑民，於14日返抵南非即刻進行14天集體隔離，28日隔離期滿，經檢測均為陰性並於今天回家。總統拉瑪佛沙親至藍希酒店向他們道別與祝福。

112名僑民登機離開武漢時，所有的2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）檢測均為陰性；抵達藍希酒店（Ranch Hotel）入住時再度檢測亦為陰性，今天離開酒店回家時也為陰性，拉瑪佛沙（CyrilRamaphosa）因而正式宣布該酒店為綠色區域，不再需要大規模封鎖。

該酒店不僅隔離112名僑民，還包括隨機前往武漢的衛生部醫事人員與國防部官員共15人、航空公司機組人員，以及所有酒店工作人員，一律封鎖在酒店內14天。

南非新聞網站「新聞24」（news24）今天引述拉瑪佛沙說：「這意味著藍希酒店原來是個紅色區域，經過14天隔離，它已經是綠色區域了。」

他表示，旅館採取一切相關預防措施才能確保沒人被感染。

報導引述衛生部長姆希齊（Zweli Mkhize）說：「所有人員都經過檢測，全部呈現陰性，都準備好回家了。」

南非自3月26日午夜至4月16日午夜進行為期21天全國封鎖。截至27日晚間，確診病例為1170人；至28日晚間，確診病例為1187例。（編輯：高照芬）1090329