（中央社紐約29日綜合外電報導）美國武漢肺炎疫情重災區紐約的醫護人員正和疫情搏鬥，但他們面臨長時間工作和自我防護裝備極度缺乏的困境。隨著感染人數持續躍增及染疫同仁病逝，他們越來越擔憂自身安危。

過去一週美國成為全球武漢肺炎疫情最嚴重地區，確診感染人數暴增至12萬人，死亡達2000例，包括24日過世、在曼哈頓（Manhattan）一所醫院擔任護理經理（nurse manager）的凱利（Kious Kelly）。

48歲的凱利染疫身亡，讓許多紐約醫護人員切身感到恐懼。他們早就沉痛抱怨醫院嚴重缺乏防護衣和醫療口罩，而在凱利病逝後，人們怒火難遏，社群媒體湧入大量不滿醫護人員防護配備不足的貼文，一張醫護人員只能把垃圾袋當防護衣穿的照片也在網路瘋傳。

在紐約一所醫院擔任精神科住院醫師的安德魯（Andrew，化名）告訴法新社：「情況極度惡劣。經費不足、篩檢人數不夠多，醫院裡所有人的個人防護裝備也不足。不只醫生和護理師，院內的醫療輔助人員和清潔人員也全都暴露在感染病毒的巨大風險下。」

昨天上午約有20名醫護人員在紐約布朗克斯區（Bronx）的雅柯比醫療中心（Jacobi Medical Center）外抗議，要求改善他們的工作環境。有人舉的牌子寫道「我們冒自己的生命危險救你們」，要求「現在就要有個人防護裝備」。

紐約州目前有超過5萬起確診病例，並有約6500人住院。安德魯說，前線人員沒受到保護，如同「待宰羔羊」，這儼然是「犯罪行為」。（譯者：侯文婷/核稿：張正芊）1090329