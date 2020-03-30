一向以獲利、配息穩定在投資人之間圈粉的中鋼，卻在即將邁入50周年之前出現單月連續虧損。找到正確的轉型之路，已經是這個產業龍頭的當務之急。

3月5日下午，中鋼總部大樓29樓會議室聚集了各部門副總經理以上的所有主管，召開策略會議。在武漢肺炎疫情隱隱於全球流竄之前，中鋼早已快速動員，從2月就開始實施各項防疫管制；而這一次由企畫部門召集，董事長翁朝棟親自主持的高階主管會議，是要在明年慶祝建廠50年之際，為下一個50年的轉型之路「超前部署」。

一直被視為國營事業營運模範生的中鋼，其實在2019年上半年，獲利已較前年同期少了35%，自11月起出現單月虧損2.94億元，12月的虧損金額更月增近2.5倍達10.22億元。今年1月虧損12.63億元，直到今年2月的自結依舊交出赤字。根據第1季的盤價以及肺炎疫情的影響估算，3月的業績也不樂觀。

「這一次修正期比預期要來得長。」中鋼財務副總經理楊岳崑說，以前中鋼遇到景氣不好，頂多虧損2、3個月；這一次市況嚴峻的程度，確實令人擔憂。

不過更令中鋼擔憂的，是全球鋼鐵產業本身的轉變，已經讓中鋼的獲利能力大不如前。

攤開中鋼近20年的財務比率數字，可以看到營收在合理範圍內隨市況起伏，但毛利率卻已呈現下降趨勢。楊岳崑說，10多年前中鋼產品的平均毛利率大約在20%至30%之間，但自從金融海嘯之後，毛利率減少了至少10個百分點，甚至有幾年出現個位數字。

業者分析，2008年中國大陸粗鋼產量首度突破五億噸，超越歐、美、日、俄等區域的生產總和，但當年全球用鋼需求量卻大減，於是過剩的中國大陸鋼材開始大量出口，這些低成本、低規格、低售價的產品，從此成為國際鋼市最大的干擾因素。

來自中國大陸和其他新興國家的鋼鐵新增產能，讓絕大多數鋼廠的生存空間都受到擠壓，過去在亞洲鋼市喊水會結凍的日本鋼廠也漸漸失去主導地位。煤、鐵原料價格都變成中國說了算，甚至連中國鋼鐵廠每月開盤的方式，都成為國際趨勢。

中鋼也因此著手調整定價制度，將季盤改為月盤，可說是建廠以來最大的變革。因為仿效日本、每季對客戶開出盤價的傳統，雖然有避免價格波動的功能，卻愈來愈難以反映快速變化的國際經濟情勢。尤其為了彌補季盤開出後，國際開始下跌國內卻價格高掛，造成客戶損失的情況，中鋼每次開出跌盤，還必須對客戶給予降價追溯。

中鋼高層指出，這等於價格波動的風險完全由中鋼一方承擔，其實並不合理；過去雖也曾嘗試改變，卻因客戶端抗性太強而失敗。於是中鋼重新檢討推動方式，從去年初開始與客戶展開溝通，對採用月盤的產品雖然取消降價追溯，卻有其他類似早鳥優惠的「預進單優惠」等不同誘因，讓客戶接受今年開始依產品性質有別的季盤、月盤雙軌制度。

目前中鋼已有6成產品採用月盤，也多虧了這套新作法，讓中鋼在這次武漢肺炎疫情造成的市場急凍中，不必立即對第2季傳統旺季的展望驟下定論，間接減緩了衝擊。

其次是股利制度。即使獲利已不如以往風光，中鋼一直因高配息連續多年穩坐全台股東人數最多的企業王座。過去近20年來，中鋼的盈餘分配率都以80%為低標，甚至超過百分之百。

不過中鋼2018年每股純益1.58元的營運成績、在2019年每股配發現金1元，雖殖利率仍達4.13%，盈餘配發率63.3%在台股中也不算差，卻是中鋼史上罕見的低點。楊岳崑坦承，中鋼未來傾向配息率機動調整，因為不能保證每年都有漂亮的每股純益，就要在獲利好的時候保留部分盈餘，才能在淡季時依舊對股東有所回饋。

畢竟2019年的財報雖尚未揭露，但目前已知亞洲所有鋼鐵廠的獲利幾乎都打了對折。日本最大的日本製鐵還預測，2019年會計年度將創下合併虧損高達4千4百億日圓的史上最高金額；為了因應中國生產過剩的問題，也決定關閉4座高爐，年產能將因此減少每年5百萬噸。

事實上，中鋼也已經展開轉投資盤點的動作，還比日本製鐵更早一步結束部分特殊合金業務，接下來則是要整頓虧損的海外投資。然而，中鋼在已經殺成紅海的鋼市中，如何尋找未來定位？才是市場最關注的焦點。 對此，翁朝棟認為，中鋼要走出市場區隔，轉型製造服務業，「 不能一味想著比產能規模、比銷售量，而要為能夠生產高附加產品的客戶提供完整解決方案，成為高附加價值的鋼廠。」

因此中鋼初步訂下兩大發展方向：切入綠能產業，以及升級為高值化精緻鋼廠。針對前者，中鋼已經耕耘了近10年，如今逐漸產生能見度，包括成為特斯拉供應鏈、離岸風電事業等等，這些轉向動作都領先亞洲鋼廠，尤其引起日本鋼鐵業的重視。

至於走向高值化，要從口號落實為具體作法，這就是前述會議的最主要工作。據了解，中鋼第一步將先定標最高規格產品銷售占比在去年達到29.7%的韓國浦項，希望未來5年內也能讓毛利率在20%以上的產品，銷售占比提升至兩成。

翁朝棟說，以中鋼的產能規模和條件，最好的學習對象是奧地利的奧鋼聯集團，專門生產其他鋼廠無法供應的高性能特殊鋼材，在多個利基市場成為獨家供應商。中鋼的下一個50年，也必須找到方向，「做強、做精，不做大」，才能繼續帶領台灣鋼鐵產業發展。