【唐綺陽星座運勢週報3/30-4/05】

重要星象：魔羯星群的重磅星象，火、土合相水瓶，木、冥合相魔羯，火星進水瓶，金星進雙子

本週有魔羯星群的重磅星象，火星、土星相合於水瓶，木星、冥王星相合於魔羯，易有緊急、激烈的事件發生，社會氛圍緊張、嚴謹，民情輿論以及網路科技有著關鍵影響。木、冥合相魔羯，群雄並起的時刻，群眾看得更清楚各國政府的管理績效，關注上位者的管理藝術能否發揮作用。週二火星將進水瓶，注意用火、用電安全，當心爭執影響心情或決斷力。週六金星進雙子，焦點轉移至他人或媒體，也是能夠彰顯出其內涵及信用的時機。

工作注意：巨蟹、射手、水瓶、雙魚

巨蟹：擴張困難，改變佈局能夠更順利

射手：用自己的方式就能發光發熱

水瓶：開啟新計畫，能有不錯的成績

雙魚：周遭意見多，要小心分辨

桃花注意：金牛、獅子、天蠍、魔羯

金牛：太過務實，當心讓人感到無趣

獅子：別太自我，要體貼對方的需求

天蠍：因前任有關的事，感到百味雜陳

魔羯：桃花朵朵開，眼中充滿粉紅泡泡

財運注意：白羊、天秤

白羊：條款要仔細看清楚，避免麻煩事

天秤：花錢之前，請先審慎評估

健康注意：雙子、處女

雙子：當心老問題或是工作上的危險

處女：多活動身體，注意筋骨損傷