（中央社記者林育立柏林29日專電）德國自由民主黨（FDP）黨團日前在國會提案，指出台灣的防疫措施是各國借鏡的對象，台灣也願與國際合作防疫，促請德國政府致力讓台灣成為世界衛生組織觀察員。

這個由自民黨主席林德納（Christian Lindner）領銜、一共57名議員連署的提案首先指出，台灣與中國的關係十分密切，許多人定期往返兩地，專家原先預期台灣會受到2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）的嚴重衝擊，不過事實上台灣的確診病例遠低於伊朗、西班牙、韓國等國，台灣政府的防疫措施因此受到國際矚目，成為各國專家借鏡的對象。

自民黨黨團在這個26日公布的提案中指出，台灣願與國際社會合作防疫，不過，世界衛生組織（WHO）迫於中國壓力拒絕讓台灣參與，台灣代表幾乎從未參加過防疫的相關會議。由於執政的民進黨強調台灣的自主性，自從2016年以來，台灣就再也無法以觀察員的身份參與世界衛生大會（WHA）。

自民黨黨團因此認為國會應通過決議案，要求德國政府致力讓台灣的衛福部及衛福機構代表參與冠狀病毒的相關會議，並以觀察員的身份參與世衛。

自民黨籍的外交委員會成員穆勒-羅森崔特（FrankMüller-Rosentritt）接受今天出刊的週日世界報（Welt am Sonntag）訪問時表示，世衛因中共施壓拒絕讓台灣參與防疫，讓人難以接受，他呼籲世衛讓台灣成為觀察員，將台灣納入資訊交換機制。（編輯：陳正健）1090330