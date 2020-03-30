（中央社記者江今葉華盛頓29日專電）美國總統川普今天警告，美國武漢肺炎死亡率將在兩週後達到高峰，他也呼籲採行社交距離的15天防疫指南期限延長至4月30日，以減緩疫情擴散。

川普今天在白宮玫瑰園召開的疫情記者會上發出警告表示，模型估計，武漢肺炎死亡率將在兩週後達到高峰。為強調此一重點，他還特別重申一次。

根據約翰霍普金斯大學（Johns HopkinsUniversity）的2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）統計，至截稿時，全美確診病例超過13萬例，死亡人數2436人。死亡人數在過去一週快速攀升。

有鑑於此，川普宣布，將敦促全美民眾配合的社交疏離（social distancing）的15天聯邦防疫指南期限從原先的3月31日，延長一個月至4月30日。他同時也表示，希望到6月1日時，能見到美國朝向復甦之路。

這意味川普放棄原先期望4月12日復活節時重啟美國經濟的目標。他隨後被問及此事時表示，他早先提及復活節重啟經濟是「期許」（aspirational）。

川普於16日發布15天聯邦防疫指南，要求民眾維持社交距離、呼籲民眾不要到餐館與美食廣場用餐、不要舉辦10人以上的集會等。這項指南將在31日結束。

今天稍早美國國家過敏與傳染病研究院（NIAID）主任佛奇（Anthony Fauci）向美國有線電視新聞網（CNN）表示，武漢肺炎可能在美國奪走10萬至20萬條人命，造成數百萬人感染。

也出席今天記者會的佛奇重申上述預估，但他強調，目前要做的是試圖讓這樣的情況不會發生，而延長社交距離準則是明智且謹慎的決定。（編輯：王永志）1090330