世界足球明星C羅球技出眾，體格健壯，脫衣寫真隱隱現出下體傲人尺寸，性感爆棚，成為許多男性追求的目標。男性陰莖長度多半來自遺傳，但統計顯示，半數以上男性對自己陰莖尺寸並不滿意，如今醫美技術發展越來越多元，可提供各種術式滿足不同男性需求。

醫師丁斌煌表示，男性性徵手術相當仰賴醫師專業經驗，目前可透過增長、增粗、增大、陰囊睪丸增大等方式同時進行全方位改善，讓男性術後改變更有感。陰莖增長手術主要是剪開「陰莖懸吊韌帶」，使得陰莖靠近恥骨處得以放鬆，增加陰莖外露長度。將視患者實際情況，決定使用「Z」或是「V-Y」皮瓣來增加皮膚長度，以適應陰莖增長所須的皮膚。

陰莖增長手術採用局部麻醉或半身麻醉，手術同時會放鬆根部皮膚及包皮，就像給腳換上一雙較大的鞋子，讓陰莖盡情伸展。一般而言，術後陰莖長度可以增加2至3公分（未勃起及勃起時），少數甚至可以到4至5公分。

丁斌煌指出，現在還可透過自體脂肪進行手術，大幅減少術後排斥與感染問題，成為男性性徵手術熱門詢問選項之一。相較於傳統的人工真皮陰莖增大術，打入自體脂肪的方式，不僅舒適度提升，觸感更是百分之百天然。

自體脂肪含大量幹細胞，注入後可與周圍組織融合，新生不同的組織及細胞。丁斌煌提到，由於新生細胞的強化，使得術後陰莖強韌及硬度皆比人工真皮更佳，勃起及未勃起時增長增大的維持度，自體脂肪都比人工真皮更勝一籌。

丁斌煌提醒，男性性徵手術效果好壞相當倚賴醫師豐富經驗，患者切勿只著眼價格，因小失大。復原期間傷口照護也是手術效果優劣的關鍵，患者應謹遵醫囑，按時用藥並穿著寬鬆衣褲，避免擠壓傷口並保持乾爽，癒合前切勿碰水。休養期間，避免服用促進血液循環藥物及易上火食物，停止飲酒抽菸，勿提重物及劇烈運動，以利早日康復。