（中央社記者張謙香港30日電）網路工具已成為現代人生活不可或缺的一部分。一項遺囑登記資料顯示，中國大陸「90後」世代預立的遺囑中，網路虛擬財產已成為新現象。

廣州日報今天報導，中華遺囑庫日前發布了「2019中華遺囑庫白皮書」並解讀相關資料。

據報導，截至2019年底，中華遺囑庫已向社會提供遺囑諮詢19.5萬人次，登記保管了16.5萬份遺囑，目前生效遺囑共計781份。

白皮書顯示，2017至2019年間，中青年立遺囑人總體數量和增速較為平穩，其中40歲至49歲年齡段立遺囑人數量增長迅速，占比從2017年的27.96%上升到2019年的34.38%，平均占比為33.99%。

此外，2017年有55名1990後出生的族群在中華遺囑庫登記保管了遺囑；2018年，這個數字是178人；截至2019年底，這個數字增加到344人。

白皮書顯示，與60歲以上族群相比，中青年立遺囑族群的遺囑登記財產種類更為豐富，分布更為均衡，公司股權、保險單的比例遠高於60歲以上族群。

中青年立遺囑人處理的財產中，有銀行存款的比例也較高，與60歲以上族群有顯著不同。2019年，中青年遺囑中銀行存款比例為34.57%，60歲以上族群僅為19.8%。

在「90後」方面，遺囑內容有一個突出現象，就是虛擬財產。

報導指出，18歲是中國大陸允許訂立遺囑的最低年齡，從「90後」立遺囑族群成長的趨勢來看，越來越多的「90後」接受並願意訂立遺囑。

據報導，80%立遺囑的「90後」已有自己的房產，幾乎所有「90後」都會將銀行存款納入遺囑分配的財產中。

此外，「90後」的遺囑中，虛擬財產的納入和安排成為一個突出特徵：支付寶、微信、QQ、遊戲帳號等虛擬財產是90後遺囑中常見的財產類型。（編輯：繆宗翰）1090330