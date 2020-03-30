（中央社南錫29日綜合外電報導）法國官員警告未來幾天，恐出現大量武漢肺炎重症病患，巴黎當局今天展開迄今最大規模疏散病患行動，從疫情最嚴重的東部地區醫院，撤往法國西岸的醫院。

兩列配備特殊裝備的高速鐵路（TGV）列車，從米盧斯（Mulhouse）、南錫（Nancy）載了36名2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）患者，前往法國西岸的醫院。目前為止，那裡的疫情較不嚴重。

在這項破曉前的撤離病患行動，數十名的醫療人員在軍警護衛下，花費數小時的時間，在每節車廂安置4名病患。

東北部城市梅斯（Metz）附近地區醫院急診處主管布倫（Francois Brun）說：「我們必須空出床位，這點極為重要…我們還會看到病患人數持續攀升。」

在此同時，德國也首度派軍機到史特拉斯堡（Strasbourg），運送兩名病患到德國南部烏爾姆（Ulm）的醫院。

法國歐洲事務部長德蒙夏朗（Amelie deMontchalin）告訴法國公共電台（France Inter Radio），約80名法國病患被送到德國、瑞士和盧森堡住院。

法國總理菲力普（Edouard Philippe）警告，未來兩週疫情只會惡化。巴黎當局為提前因應危機，過去一週已經從東部撤離了數十名病患。

法國約4600多名武漢肺炎患者住在加護病房，其中許多人因為嚴重的呼吸系統病症，而需要呼吸器，但官員擔心，呼吸器很快就會供不應求。

菲力普28日表示，政府正努力盡快提供1萬4000個重症病床。這樣的病床在1月疫情爆發之前，只有5000個。

法國國家衛生部門29日表示，過去24小時，新增292起死亡病例，累積死亡人數達2606人。（譯者：李晉緯/核稿：劉淑琴）1090330