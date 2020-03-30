（中央社斯德哥爾摩30日綜合外電報導）武漢肺炎肆虐斯堪的那維亞半島，為防堵疫情，挪威和丹麥都採取大規模邊境管制措施，但毗鄰兩國的瑞典卻走了一條截然不同的道路，至今始終堅持佛系防疫。

「紐約時報」（The New York Times）報導，丹麥和挪威都已關閉邊境、餐廳和滑雪場，並要求所有學生本月待在家裡，但瑞典只下令高中和大學停課，幼稚園和小學仍照常上課，當地酒吧和餐廳也維持開放。此外，瑞典當局尚未下令關閉邊境，也沒有對滑雪活動施以限制。

即使其他國家都祭出各種大規模措施，來對抗武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情，瑞典境內企業目前仍照常辦公。這種做法引起各界質疑，瑞典是否正在與武漢肺炎疫情對賭，或這種策略是否能被視為機智的抗疫戰術。

截至台北時間30日上午10時為止，挪威（人口530萬）境內已有4284起武漢肺炎確診病例，當中23人不治；丹麥（人口560萬）2395例確診，72例死亡；瑞典（人口1012萬）3700例確診，110人死亡。

瑞典流行病學家蒂格內爾（Anders Tegnell）表示，瑞典的策略有科學根據，可歸結為：「我們正試著減緩疫情擴散速度，使速度慢到讓我們能應付陸續出現的病例。」

蒂格內爾表示，瑞典呼籲民眾自我約束並有責任感，「這就是瑞典的做法，瑞典整個傳染病控制體系是奠基於自願行動」，全由民眾自願建成的防疫體系覆蓋率高達98%。

他還說：「你給他們選擇權，民眾可以選擇對自己最有利的選項。根據我們的經驗，效果很好。」

歷史學家特拉家德（Lars Tragardh）剖析瑞典佛系防疫背後的歷史因素。他表示，瑞典人之間的信任度很高，且瑞典憲法嚴格禁止政府干涉公共衛生署等行政當局的事務。

「因此，不需要透過發布禁令、祭出裁罰或刑期，管得太細或很深入地管控民眾行為，這就是瑞典與丹麥和挪威不一樣的地方。」

雖然瑞典的防疫方式看似與其他大多數國家不同，目前要談論這種做法是否會產生與他國相同的結果還為時過早。由於因武漢肺炎住院的民眾越來越多，瑞典當局未來仍可能採取更強硬的措施。（譯者：李宛諭/核稿：林治平）1090330