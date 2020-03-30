（中央社記者楊明珠東京30日專電）武漢肺炎疫情在全球加速蔓延，東京今天增13人確診。東京都知事小池百合子晚間召開緊急記者會表示，東京仍處於疫情爆發的重大局面，市民盡量不要出門，尤其是少去夜店。

2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情在全球加速蔓延，東京今天添13人確診，確診總數累積至443人，有8人死亡，包括日本喜劇泰斗志村健昨天因武漢肺炎病逝於東京一家醫院。

小池今晚8時半（台灣時間7時半）左右在東京都廳召開緊急記者會表示，目前東京仍處於疫情爆發及是否能控制疫情擴大的重大局面。

她表示，厚生勞動省的防止群聚感染對策小組專家報告顯示，感染途徑不明的病例當中，似乎是在夜晚到清晨營業的酒吧、夜店、喝酒餐館等有人陪酒或接待的場所居多。

小池說，上述這些地方正是所謂的「密閉空間」、「人群密集」、「與人密切接觸交談」這類「3密」的空間。基於專家的意見，她拜託市民盡量不要到上述類似的地方，尤其是年輕人，盡量不要去卡拉OK店、展演場；中老年人盡量少去酒吧、夜店等會有人陪伴飲酒的餐館。

小池籲請市民在4月12日之前盡量避免去「3密」的地方，並請大家夜晚盡量不要外出，週末如果是不必要、沒急事的話，也請盡量不要外出。

她表示，有些住宿設施、餐飲店、中小企業及其員工受到疫情影響生意和生計，她將強力拜託中央政府提供支援，同時東京都政府也會研擬對策。

關於東京的防疫量能，小池表示，如果確診病患人數增加的話，東京備有病床可以接受病患，但如果確診人數暴增的話，可能病患收容系統將面臨吃緊的狀況。

東京目前為了預防患者增加，以傳染病指定醫療院所為收容武漢肺炎確診者的主要地方，目前有500床可接受病患，但為了因應病患人數增加，東京最後可能必須有4000床才行，為達此目標，小池已拜託東京醫師會協助。

今天傍晚傳出小池預定晚間8時召開緊急記者會，加上網路上有人傳播訊息指日本政府可能於4月初宣布東京「封城」，許多民眾聯想小池今晚會有重大宣布。

此外，也有記者注意到，今晚的記者會現場很多記者沒戴口罩，且記者會上多次聽到咳嗽聲。（編輯：周永捷）1090330