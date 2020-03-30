（中央社記者徐薇婷華盛頓30日專電）美國聯邦眾議員貝拉斯格斯今天表示，她近日出現武漢肺炎症狀，經醫師電話診斷後，認定她為「推定確診」。美媒報導，貝拉斯格斯3天前曾與眾議院議長裴洛西有近距離接觸。

2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）肆虐全美，代表紐約州的民主黨籍眾議員貝拉斯格斯（Nydia Velazquez）今天發新聞稿表示，她29日凌晨開始覺得不適，不只出現肌肉痠痛、發燒、鼻塞及胃痛等症狀，也聞不到自己身上香水味道且食之無味。

今年67歲的貝拉斯格斯指出，在與醫師通過電話後，她被診斷為「推定冠狀病毒感染」（presumedcoronavirus infection）。她說，醫師並不建議她接受篩檢，也告訴她不須前往看診。

貝拉斯格斯說，她目前症狀輕微，有服用退燒藥泰利諾（Tylenol）並在家中隔離。她表示：「我會密切觀察我的症狀。我目前採取遠距辦公，並與下屬保持密切聯繫。」

美國國家廣播公司新聞網（NBC News）報導，眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）3天前於國會簽署2兆美元（約新台幣60兆元）紓困方案時，貝拉斯格斯就站在她身後。

若加上貝拉斯格斯，目前美國國會共有6位議員確診武漢肺炎，包括共和黨籍眾議員、「國會台灣連線」共同主席狄亞士巴拉特（Mario Diaz-Balart）、民主黨籍眾議員麥克亞當斯（Ben McAdams）、共和黨籍參議員保羅（Rand Paul）、共和黨籍眾議員凱利（MikeKelly）及民主黨籍眾議員康寧漢（Joe Cunningham）。（編輯：張佑之）1090331