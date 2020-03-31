許多人由於工作關係，無法自行照料家中老人，因此都會聘請外籍看護來照顧，不過，到底該請哪國的比較好呢？近日有網友就在 PTT 請益鄉民「外籍看護最好請哪一國普遍素質較高？」結果許多人都狂推「這國」，認為不僅性情較溫順、乖巧，配合度也比較高。

原 PO 在 PTT 八卦版表示，自己對外籍看護的印象都不是很好，小時候隔壁家的看護在期限到的前幾天半夜跑了，最近又聽到附近有請外籍看護的人，過年期間竟然不見 30 幾萬的金飾，他並好奇問及「請問現在外籍看護素質普遍還有這麼誇張嗎？整體來說，外籍看護最好請哪一國普遍素質較高？」

問題一出，隨即引發網友熱論，大家紛紛留言「越南的，煮菜很好吃，嘻嘻」、「有就謝天了，還能挑？」「因為疫情現在要請很難喔」、「絕對不要菲律賓」、「菲律賓有不好的經驗」、「現在越來越難請了啦！」

不過，大多數網友一致認為「印尼」最優，「印尼，真的性情乖順，菲律賓的脾氣有點兇悍」、「印尼新的，老的比較熟練比較多自己的眉角，新的雖然要教，但是配合度比較高一點」、「印尼的比較乖，偶爾小偷懶，但人真的很好很善良」、「印尼。菲律賓很強勢」、「印尼，整體還不錯，少數經驗多的待久了做事會比較有意見」、「年輕印尼，遇過 2 個年輕印尼都很棒，不要越南，意見很多」、「還是要看人啦！但印尼的”通常”個性比較溫和」。（編輯：許苡晴）