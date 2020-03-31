在一個行業裡待久了，難免會出現厭倦、煩躁的狀況，甚至萌生想離職的念頭，不過，在你想離職之前，不妨來做個塔羅測驗，檢視一下自己是不是真的那麼不如意，以及有沒有必要離職？根據美日誌報導，憑直覺選出一張牌，答案將分析你目前的「職場狀態」。

結果分析

選擇 1 號塔羅牌：

現在的工作對你來說是一份沒那麼喜歡的工作，你常常會有被迫工作或是不得不為現實低頭的感覺，也許當初你是在別無選擇或是覺得也沒那麼糟的情況下選擇這份工作。如果你開始覺得工作占用你太多時間，甚至萌生想趕快離職的念頭，先別急著離職，請靜下心來從別的角度好好思考，這份工作或許對你有好處，只要你不要太鑽牛角尖，也許這會是份還不錯的工作。

選擇 2 號塔羅牌：

現在的工作並不是你真正想做的，甚至可能和你當初想要的有著非常大的差距，不過，在工作的過程中你學到了非常多東西，甚至成就更好的你。

選擇 3 號塔羅牌：

現在的工作給了你成就感，也許過程沒那麼簡單，但你確實從中得到了成長與喜悅。這份工作對你而言或許並不輕鬆，卻是有挑戰性也能提升自我價值的好工作。

選擇 4 號塔羅牌：

現在的工作只是在消磨你寶貴的時間和青春，想想你的年紀、想想你身邊的朋友和家人，你難道想再繼續得過且過的虛耗下去嗎？是時候為自己找一條更好的路了。（編輯：許苡晴）