（中央社東京31日綜合外電報導）日本武漢肺炎確診病例今天突破2000例，政府呼籲民眾勿前往疫情嚴峻的73個國家和地區，相當於全球國家總數的1/3，首相和副首相也將避免出席同一場合，以防兩人同時遭感染。

路透社彙整厚生勞動省公布資料和媒體報導統計，日本2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）確診病例今天突破2000例。

共同社報導，位於東京東南方的千葉縣一座身心障礙機構今天新增7例確診，使得當地確診總數達93例。

根據共同社和日本放送協會（NHK）報導，愛媛縣、福井縣、香川縣和德島縣都傳出新增病例；此外，東京一間研究癌症的醫院醫師和護理師也傳出染疫。

日本當局努力防止武漢肺炎疫情在國內大爆發，外務大臣茂木敏充今天表示，政府呼籲民眾勿前往73個國家和地區，相當於全球國家總數的1/3。

外務省（外交部）今天針對美國、加拿大、中國、韓國、英國和其他國家發布「第3級」旅遊警告。日本近幾週來已經對多半位在歐洲地區的20餘國發布旅遊警告。

茂木敏充說，政府可能會像之前一樣禁止上述新增國家的非日本公民入境。

政府發言人今天表示，為避免染疫，首相安倍晉三和副相麻生太郎將避免出席同一場會議。

內閣官房副長官西村明宏在新聞簡報會上表示：「首相安倍今晨告訴閣員，若他出席會議，副首相麻生太郎就不會與會。」

若安倍失去行為能力，麻生是接替首相位置的第一順位人選。（譯者：李佩珊/核稿：蔡佳敏）1090331