（中央社記者郭朝河吉隆坡31日專電）由於武漢肺炎疫情不見好轉，馬來西亞國家元首蘇丹阿布都拉（Abdullah Ri'ayatuddin）伉儷今天宣布不領取皇家俸祿6個月（2020年3月至8月），共體時艱。

馬來西亞國家皇宮日前證實有7名職員感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）。為確保阿布都拉伉儷安全，兩人已從25日開始自我隔離14天。

馬來西亞衛生總監諾希山（Noor Hisham Abdullah）宣布，今天新增140起武漢肺炎確診病例，全國累計2766例。死亡病例增6起，累計43例，死亡率約1.55%。

諾希山表示，截至中午12時，有58名病患康復出院，累計出院537人，康復率約19.4%；其餘病患中，有94人在加護病房接受治療，其中60人需要呼吸器輔助。

另一方面，馬來西亞國防部長依斯邁沙比利（Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob）今天表示，行動管制令是否再延長，將取決人民是否有嚴格遵守現時的行動管制令。

馬來西亞行動管制令原本從3月18日至3月31日，惟疫情不見好轉，因此政府決定延長至4月14日，並從昨天起加強行動管制令，除了規定商業場所的營業時間外，也縮短公共交通工具的營運時間。（編輯：馮昭）1090331