（中央社記者徐梅玉約翰尼斯堡31日專電）南非波加尼地區醫院宣布於全國封鎖期間，停止接送醫護人員上下班，引發群眾不滿示威，影響病患就醫。警方發射橡膠子彈驅趕群眾時傷及2名醫護人員，送醫後無大礙。

南非為免2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情傳播，於26日午夜至4月16日午夜進行21天全國封鎖，民眾必須待在屋內，但醫護人員不受此限。

自由省（Free State）波加尼地區醫院（BonganiReginal Hospital）原本提供醫護人員從住所到醫院的往返接送服務，但31日早晨突然宣布停止這項服務，引發工作人員不滿，群聚醫院大門口，抗議院方這項決定。

示威群眾阻擋病患出入醫院，影響病患就診，院方管理階層只好通知警方到場處裡。警方與示威人員溝通無效後，發射橡膠子彈驅離人群，導致兩名醫護人員受傷，送醫急救後已無大礙。

南非新聞網站「新聞24」（news24）今天引述全國教育、健康與工人工會（National Education，Healthand Allied Workers’Union，NEHAWU）自由省分會主席納波（Moeketsi Napo）的說法表示，工會已經介入此事進行調停。

他說：「事情已經獲得圓滿解決。自31日晚間開始，將由省政府的交通車承擔接送醫護人員的工作。」

納波進一步表示，一般公共交通工具在全國封鎖期間費用非常高，波加尼地區醫院確實難以負擔，停止接送醫護人員也是事出無奈。

南非截至30日晚間，武漢肺炎確診病例達1326起，有3人不治。（編輯：周永捷）1090331