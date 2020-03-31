（中央社記者徐梅玉約翰尼斯堡31日專電）南非武漢肺炎確診數達1326例，全國各地超過450名醫生設立防疫熱線，免費為民眾提供諮詢。醫生們會將相關資訊與數據提報國家傳染病研究所，藉此防堵疫情擴散。

瓜祖魯那他省醫師聯盟（KwaZulu-Natal DoctorsHealthcare Coalition）主席柴蒂（Morgan Chetty）表示，要抵禦2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）大流行，需要南非所有公共與私人利益相關者一起攜手合作。

南非新聞網站「索威坦人即時消息」（SowetanLIVE）31日引述負責此事的醫生庫瓦迪亞（AnuschkaCoovadia）的說法指出：「支持這項計畫可以改變確診曲線趨於平緩、避免醫療系統負擔過重、保護經濟，最終拯救性命。」

這支電話熱線重點是為打電話者提供即時建議。服務時間為上午8時至下午5時。打電話者須支付一般性電話費用，但不須支付醫生諮詢費用。

庫瓦迪亞進一步說：「所有電話經由呼叫中心進行接收與篩選，然後再轉給醫生們接聽。」

這些來電經由醫生馬范姆（William Mapham）所設計的烏拉應用程式（Vula app）記錄，再轉發至國家傳染病研究所進行測試，因為數據蒐集對於追蹤病毒與事先防範至關重要。電話熱線為 +27 87 0550 234 。（編輯：周永捷）1090331