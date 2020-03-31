（中央社記者康世人新德里31日專電）日本政府今天把對台灣旅遊警示從第一級調高成第三級地區，導致接洽讓台灣僑民搭乘日本撤僑專機經東京返台的可能性受到影響，駐印度代表處正密切關注發展。

已有中磊印度分公司台籍幹部及到印度達蘭薩拉（Dharamsala）朝聖的幾名台灣民眾搭乘日本航空抵達東京，再搭其他航空公司班機返回台灣；且已有至少10名在印度工作的台灣人向日航訂到機位。

為控制2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）擴散，印度政府從25日零時起執行全國封鎖21天，且不允許國際商用客機降落印度，導致許多在印度工作、讀書或旅遊的台灣人受困。

經駐印度代表處接洽，日本政府同意台灣民眾搭乘日本航空及全日空兩家航空公司3月24日至4月8日從新德里飛東京的撤日僑專機。經昨天發函緊急通知印度、孟加拉、斯里蘭卡等國的台商組織和台灣僑社，讓許多滯留當地的台灣人看到希望，紛紛打電話訂機位，並在社群軟體中分享經驗及相互協助訂票等事宜。

駐印度代表處也派人隨時協助已訂到機位的台灣民眾開具相關通行證明，避免在前往機場途中遭到印度警方阻攔。

已搭乘日航由新德里經東京返台的中磊印度分公司台籍幹部分享經驗指出，印度政府不會阻止已訂到機位的外國人離開印度，只要出示預訂機位證明即可通過印度警方盤查站。

也有從達蘭薩拉搭車到新德里搭乘日航專機成功返台的台灣人，分享仍提供外國人到機場租車服務公司的聯絡資訊，希望協助更多想返台的台灣旅客。

就在台灣旅客趕著訂機票之際，日本政府下午突然宣布，對台灣旅遊警示（傳染病危險提醒）由第一級地區調高為第三級地區（建議暫勿前往）。台灣人搭乘日本撤僑專機返台的計畫可能因此受到影響。

駐印度代表處表示，由於台灣被調高為旅遊警示第三級地區，日本東京羽田機場往返台灣的航班已經停飛，成田機場則一天僅有一班台日往返班機。 因此，已訂好日航撤僑專機機位的台灣旅客，尚可按照計畫在東京轉機返台。

但駐印度代表處指出，日本政府是否進一步採取停止台灣人免簽待遇，不允許台灣旅客前往日本轉機等限制措施，要視日本首相安倍晉三召開國安會議後作出決定。日本政府的決定可能影響到台人回台的安排，駐印度代表處將注意相關進展，並隨時向南亞的台灣僑社更新資訊。

日航撤僑專機4月1日到4日的機位已滿，4月5日、6日機票要等到4月2日才開放訂票，且訂位電話經常占線，必須有耐心不斷撥打才可能接通；全日空在4月1、3、5和8日各有一班撤僑專機，但訂位已全滿。（編輯：馮昭）1090331