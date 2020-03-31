（中央社記者康世人新德里31日專電）印度總理莫迪的母親希菈芭（Hiraba）今天從個人儲蓄中拿出2萬5000盧比（約合新台幣一萬元），捐給總理緊急狀況公民救濟基金，以救濟受到武漢肺炎影響的數百萬人。

綜合Zee News等印度媒體報導，希菈芭為支持兒子莫迪的政策，捐出2萬5000盧比給又稱為「總理關懷基金」（PM-CARES Fund）的總理緊急狀況公民救濟基金（The Prime Minister's Citizen Assistance andRelief in Emergency Situations Fund）。

總理關懷基金是莫迪於28日宣布設立，目的是希望接受各方捐款，用來幫助受到俗稱武漢肺炎的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情衝擊的數百萬人。民眾可透過捐款給基金，為政府抗疫作出幫助與貢獻。

莫迪當時推文說，這筆基金將可大大協助建立一個更健康的印度。各行各業的人們都表達意願，想捐款給政府對抗武漢肺炎的戰爭。而這筆基金，就是基於尊重上述精神而設立。

他呼籲印度民眾捐款給總理關懷基金，這筆基金還可以應付未來可能發生的類似困境。

印度從25日起進行全國性封鎖21天，許多行業受到嚴重衝擊，但武漢肺炎疫情似乎尚無法控制，每天確診病例仍持續上升。根據印度官方統計，印度迄今累計1251個武漢肺炎確診病例，其中有32人死亡。

印度衛生當局追蹤發現，伊斯蘭傳道會（TablighiJamaat）3月初在新德里尼札穆丁區（Nizamuddin）舉辦大型宗教聚會，導致嚴重的群聚感染，且隨著外國傳教士、成員到印度各地，而把武漢肺炎疫情傳播開來。

新德里市長克里瓦爾（Arvind Kejriwal）今天表示，已有441名參加伊斯蘭傳道會聚會的人出現疑似感染武漢肺炎的症狀而住院，政府已從尼扎穆丁區撤離1548人，且隔離了參加這場大型宗教聚會的1107人。

克里瓦爾說，在新德里確診的97個病例中，有24例曾參加伊斯蘭傳道會3月初這場宗教聚會。克里瓦爾批評伊斯蘭傳道會，在疫情爆發期間舉辦大型宗教活動，「高度不負責任」。

他強調，這只是群聚傳染，且情況已經控制，新德里沒有出現社區傳播。

此外，印度衛生與家庭福利部次長阿加渥（LavAgarwal）表示，印度正加速開發武漢肺炎疫苗，「我們正朝著正確方向發展」。（編輯：馮昭）1090331