歐盟稅務黑名單之外，法、荷兩國在3月初另將BVI、百慕達列入不合作名單，制裁方案陸續出爐，企業長期利用境外免稅天堂避稅已非正途。

國際反避稅潮持續蔓延，自去年底起，歐盟鼓勵各成員國自行公告自己的租稅黑名單。常見的「免稅天堂」英屬維京群島（BVI）、百慕達雖已脫離歐盟稅務不合作名單，但在歐盟個別國家的黑名單中仍榜上有名，法國將在今年4月1日、荷蘭則自明年年初開始，正式對黑名單實行制裁。

歐盟過去都會定期更新黑名單，但總停留在公布階段，歐盟因此要求會員國最慢要自2021年以前，實施至少一項稅務性防禦措施。歐盟對經濟實質要求更趨嚴謹，勤業眾信認為，除了法、荷之外，其他會員國也可能持續跟進，長遠來看，台商應檢視境外公司架構與金流並留意相關制裁，以免受罰。

「假設某台商要去法國投資，老闆可能會習以為常先去開一個BVI公司，母公司在透過旗下這個BVI公司，再去投資法國」，勤業眾信聯合會計師事務所稅務部副總經理徐有德說，早期這樣的非上市櫃台企很多，但現在歐盟會員國開始通力把免稅天堂的稅挖出來，就是希望BVI公司在整個交易中都消失，比較像懲罰。

資誠聯合會計師事務所全球稅務服務合夥會計師曾博昇也提到，台商若在BVI成立公司，又有位於歐盟的股東，或擁有與歐洲國家貿易往來的歐盟子公司，甚至使用歐盟銀行帳戶，都容易會受到這個黑名單影響。

徐有德分析，黑名單上路後，對台商恐將產生3大影響，第一，透過設立BVI公司投資歐洲國家，這類「有股權投資關係」的台商可能占主要類型。

台商到歐洲做生意以銷貨為主，將在亞洲生產的貨賣過去，而台灣母公司透過BVI賺到在歐洲國家的錢，但BVI不必繳稅，假設投資荷蘭並打開市場後，再由BVI的股東到荷蘭設公司，台灣母公司獲利只會在荷蘭課稅。而制裁BVI的目的，是鼓勵企業直接投資歐洲國家。

第二，台商透過BVI向荷蘭或法國收取權利金、利息是另一種類型。假設台灣軟體廠商供法國客戶下載使用，因此取得權利金，但該軟體研發的智慧財產權登記到BVI公司身上，BVI身為所有權人，就可只向法國客戶收錢不必繳稅，但按照法國新規定，從法國客戶取得的權利金要扣掉75%繳稅給法國，BVI公司僅取得4分之1收入，採行這樣商業模式的台商可能會打退堂鼓。不過，這類台商是少數。

第三，到歐盟做生意的台商也可能受到潛在衝擊，這一波反避稅潮持續發酵，歐洲國家將可能傾向避免與BVI公司做生意，影響台商銷貨。

此外，這波制裁將使稅率變很高，且有些費用不能認列，台商在歐洲會員國一方面本來就要繳稅，這下等同於沒被減免到，還要再繳一次稅。徐有德說，雙重課稅將增加公司賦稅壓力，而且BVI公司一旦受到制裁，也會破壞企業集團原有稅務規畫，另外，歐洲客戶還可能進一步要求跳過BVI，直接與台商交易。

傳統貿易之外，近年新創公司尋求歐洲投資人的項目也不少，徐有德的客戶反映，台商過去偏好透過BVI公司操作，避免歐洲投資人因不懂中華民國的《公司法》或稅法而卻步，未來可能因此增加各種報表中翻英以及法規面的時間與溝通等成本。

那麼，未來必須撤掉BVI公司？徐有德認為，撤掉成本較高，可能不是一年幾千美元可以解決，可以先暫停BVI運作。曾博昇則建議，BVI公司就盡量做單純控股業務，或是可以在BVI與法國、荷蘭中間增加一個替代性實質營運公司，設立地點只要與法、荷有租稅協定，就可避免掉黑名單的立即負面效應。當然，以中長遠來說，還是採非BVI或實質公司來投資歐洲最好。