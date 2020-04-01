面對全球疫情的升溫，做好健康管理、落實防疫工作是增加自我保護力的基本功。除了「3要」口訣「要勤洗手」「要戴口罩」「要量體溫」之外，也應盡量避免高群聚、密集接觸的機會，而空氣流通的戶外空曠環境，風險相對較低。

審慎防範之下，仍應維持常規的生活，隨著天氣漸暖，茶樹陸續在春天開始發芽成長，鮮嫩的茶菁製成緊實球狀，成就了清揚香氣的「春之茶」。伴著春日的微風，若能與家人朋友一同喝茶，是多麼珍貴的生活啊。

春之茶6公克放入輕巧耐熱的喫茶玻璃瓷心杯，一杯一濾網的設計，操作簡單、沖泡快速，沖入熱水只需5分鐘，球形茶葉從捲縮到舒展，金黃色茶湯散發獨特迷人的香氣，品味春茶的美好時光，山間的美好晨光隨手可得。春之茶單罐特價760元，搭配喫茶玻璃瓷心杯組合特價1,560元。

防疫期間，天仁陪你安心喝茶，不論您喜歡富含維生素C的綠茶粉、或是具有獨特葡萄香氣的大吉嶺紅茶，還是隨著時間充滿變化的普洱小方茶，多樣化的加價購選擇，一應俱全。即日起至4月30日單筆消費不限金額，特級綠茶粉加購價299元、大吉嶺紅茶加購價299元、普洱小方茶加購價399元。

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