《NOWnews今日新聞》官方網站即將改版上線！內容除強化影音、深度專題、焦點即時新聞外，也針對使用者體驗全面優化，網頁讀取速度更快、介面使用更友善順暢。另外，《NOWnews今日新聞》旗下子頻道內容多元豐富，包括歷史悠久的《China Post》雙語新聞、新住民與移工朋友熟悉的《四方報》與《姊妹淘》等也一起持續精彩您的生活！

《NOWnews今日新聞》為台灣第一家原生網路媒體，也是網路媒體創建子頻道的先鋒、開創許多第一。另外，《NOWnews今日新聞》也獲台灣媒體觀察教育基金會「2019台灣新聞媒體可信度研究」中，讀者最常使用的網路原生媒體前四名。

《NOWnews今日新聞》今年邁入第12年不斷持續精進，網站全新出擊！全新改版的《NOWnews今日新聞》除了一般綜合即時新聞外，內容強化影音、深度專題、焦點即時新聞，使用者體驗也全面優化，不僅網頁讀取速度提升、介面也更加友善順暢，提升網友停留時間與翻頁次數，大幅增加品牌忠誠度與黏著度。

除了網頁改版之外，《NOWnews今日新聞》的行動裝置版也將全新上線，引用最新介面技術，可依據使用者不同裝置的螢幕調整大小，閱讀起來更加流暢，就是要讓使用者有全新體驗。

《NOWnews今日新聞》網站內容豐富多元，子網站包括歷史超過一甲子的《China Post》雙語新聞、新住民與移工朋友熟悉的《四方報》、女性議題網站《姊妹淘》，以及療癒系《寵毛網》、最專業習俗文化網站《保庇網》，以及讓人愛不釋手的《NOW電玩》。

另外，《NOWnews今日新聞》去（2019）年邀集青年學子、學生領袖與政治人物、專家學者參與修憲論壇，帶動民眾正視憲政亂象！而《民調中心》鎖定讀者最關心話題時事、反應民意；近期節目中心更推出帶狀節目《NOW少年》、《小資去叨位》，用影音緊抓讀者眼球。希望透過優化使用者體驗以及強化影音、新聞深度，與您一起持續精彩生活。