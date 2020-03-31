（中央社記者戴雅真倫敦31日專電）英國今天再度突破2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情爆發以來最高單日死亡人數，達381人，內閣辦公室部長戈夫表示，現在還無法判斷何時可以解除保持社交距離的禁令。

英國正在實施嚴格的3週禁足令，目前邁入第2週。

戈夫（Michael Gove）傍晚代替因為確診正在隔離的英國首相強生召開疫情例行記者會。他表示，不可過早放鬆保持社交距離的建議及禁足令，讓民眾繼續保持下去非常重要，這能減少死亡人數。「這正在發揮效用，我們不可解禁。」英國過去兩天的死亡人數一度下降，但今天又再度攀升。

英國28日確診人數1萬7089人，出現260人單日最高死亡人數，之後連續兩天死亡人數微幅下降；29日死亡人數209例，30日進一步降為180例。不過今天刷新最高死亡數字，381人病故，累計1789人，確診人數為2萬5150人。

對於疫情何時會攀至高峰，戈夫表示，死亡人數的增加令人十分震驚與哀傷，但「這不像復活節一樣有確切日期」，能確知何時會達到高峰，而要降低這個高峰數字「有賴我們的行動」。

NHS醫療總監波維斯（Stephen Powis）則是表示，將會先看到感染人數降低，接著是住院人數降低，然後才會出現死亡人數降低。「這會花上一段時間。」

戈夫也強調，英國必須更快速地進一步提高篩檢量能。英國政府的目標是一天篩檢2萬5000人，但預計在4月底才能達成。昨天的篩檢數是8000人。

英國廣播公司（BBC）報導，目前許多站在第一線的醫護人員依舊無法獲得篩檢，讓政府飽受批評。

皇家內科醫學院表示，有高達1/4醫師因為必須自我隔離而無法上班，有的是因為自身出現症狀，又或是家人出現症狀。有1/5護理師也因此缺勤。（編輯：陳政一）1090401