（中央社記者張謙香港1日電）日本一艘軍艦與中國一艘漁船前天在東海相撞，事故正在調查中；有軍事分析家說，不排除這次相撞是「中方故意的」，原因是日本軍艦過於接近中國近海，而該處也是解放軍敏感水域。

中國外交部發言人華春瑩昨天在記者會上證實，前晚東海海域發生一起日本艦艇與中國漁船擦撞事故，一名漁民受傷，事故原因正在調查。

不願具名的軍事分析家今天向中央社記者說，從肇事地點看，相關日本軍艦靠近中國沿岸上海、寧波和舟山群島一帶。

他說，這是敏感區域，解放軍東海艦隊司令部就在寧波，舟山群島也有眾多海軍基地，肯定有潛艇出沒。

這位分析家說，一般外國軍艦不應該如此靠近他國近海，不明白日本軍艦為何如此靠近，更何況是如此敏感的區域。

他說，看來肇事區域也並非大陸漁民的漁場，綜合相關訊息分析，這次中國漁船與日本軍艦在該處相撞，不排除是「中方故意的」。

他猜測，當前中日關係正在改善，中方有可能考慮到這個緣故，但又不能接受日本軍艦過於靠近中國近海，只好「採取這個手法」。

此外，華春瑩昨天說，肇事海域在中國浙江舟山以東的東海海域，事發海域位於中國近海，日本自衛隊艦艇在有關海域活動，並對中國船隻的航行安全造成影響，中方已就此向日方表達了關切。

另據大陸媒體報導，肇事軍艦為日本海上自衛隊「島風」號驅逐艦，相撞後依然可以繼續行駛，但左舷後方受損。

「島風」號驅逐艦是日本海上自衛隊「旗風」級驅逐艦的二號艦（共兩艘），該艦1988年服役，艦長150公尺、艦寬16.4公尺，滿載排水量為5900噸。（編輯：曹宇帆）1090401