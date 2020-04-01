NOWnews 今日新聞

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NBA／歐洲度假被誤認球團老闆　勇士高層自爆爽享特權
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自製消暑水饅頭！成品卻「逐漸母湯」　20萬人看傻：噁心
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牛仔褲退流行了？內行抖出「2致命關鍵」：沒人想穿啦
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男星遇低潮焦慮爆發　失眠2年只能靠酒入睡
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白沙屯解封進香／媽祖婆聞聲救苦　為病童溫柔加持

白沙屯媽祖與山邊媽祖共乘粉紅超跑前往北港進香的行程已經進入第二天，今天一早從台中起駕，九點半左右就進入彰化，我們都知道這兩位媽祖婆是以疼小孩出名，粉紅超跑行經彰化市中山路三段時，就留下了一段感人的畫面

港國安法下「白紙抗爭」　黃之鋒：香港很像幾十年前台灣

前香港眾志秘書長黃之鋒昨日（ 5 ）透過 Facebook 發文，表示今（ 6 ）將因反送中運動期間包圍警察總部的案件出庭，周庭、香港眾志常委林朗彥兩人將一起出席聆訊。黃之鋒寫道，只希望能夠順利步出法

基礎AI夠用嗎／資訊教育落後　台灣還是亞洲數一數二？

台灣資通訊產業發達，許多人都說台灣最適合發展AI，就連國際大廠如Google、臉書都到台灣找人才。不過，立委高虹安卻表示，台灣AI教育根本落後於國際之間。只是，教育部有不同意見，認為教育部數位學習平台

林右昌專訪1／內定蔡適應接棒？「民進黨有提名機制」

被視為民進黨明日之星的基隆市長林右昌，以5年時間完全翻轉過去的藍營鐵票倉基隆，今年初也被副總統賴清德點名表現傑出、未來有入閣可能，因此有消息指出內定立委蔡適應接棒；林右昌接受《NOWews》專訪時強調
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