NOWnews 今日新聞

港國安法下「白紙抗爭」 黃之鋒：香港很像幾十年前台灣

前香港眾志秘書長黃之鋒昨日（ 5 ）透過 Facebook 發文，表示今（ 6 ）將因反送中運動期間包圍警察總部的案件出庭，周庭、香港眾志常委林朗彥兩人將一起出席聆訊。黃之鋒寫道，只希望能夠順利步出法