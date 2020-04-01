（中央社華盛頓31日綜合外電報導­）美國染疫死亡人數今天首度超越中國，僅紐約一地就有約1000人喪生，疫情改變了紐約客生活步調。州長古莫的胞弟也傳出確診武漢肺炎，古莫警告州民這一波抗疫之戰要打很久。

根據約翰霍普金斯大學（Johns HopkinsUniversity）彙整數據，全美2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）病逝總數3873人，相較之下，中國官方死亡人數為3312人。

●金融首善之都 全美疫情重災區

紐約這個美國的金融首善之都，已成為受創最嚴重的疫區，當局正與時間競賽，要在疫情高峰來臨前加速整備醫療陣容。

在曼哈頓區中央公園（Central Park）已經搭起約12頂帳篷，配備68張病床與10組呼吸器，預料今天稍晚就會有病患開始送進來。

紐約市長白思豪（Bill de Blasio）今天表示，市內醫院量能已擴增至3倍，正全力為未來兩週到三週的疫情高峰期做好準備。

●CNN主播染疫 州長：抗疫之戰還很長

紐約州州長古莫（Andrew Cuomo ）警告紐約客，這波抗疫將是一場持久戰。他告訴媒體說：「調整自己，也調整自己的預期心理， 就不會每天起床後感到沮喪失望。」

古莫的49歲胞弟克里斯．古莫（Chris Cuomo），為美國有線電視新聞網（CNN）主播，透過推特公布自己近期出現發燒、畏寒和呼吸急促症狀，冠狀病毒檢驗呈陽性反應，目前在住家地下室自主隔離，將持續在家主持節目。

●大城生活變調 喧囂街頭如今悄無人

以往紐約街頭熙來攘往，現在幾乎空無人響，偶爾有人經過，也多戴著口罩，包括工作比以往更辛苦的清潔人員。

市區一家超市經理說，已在收銀檯架起玻璃屏障，以保護收銀人員免受生病顧客感染；同時也豎立保持距離的告示牌。

美國總統川普（Donald Trump）警告，美國前方還將面臨「痛苦的兩週」，並將社交距離規範和禁足令再延長實施30天。

約翰霍普金斯大學統計，美國境內累計18萬8172起確診病例，目前是病例數最高的國家，其次是義大利、西班牙與中國。（譯者：紀錦玲/核稿：劉淑琴）1090401