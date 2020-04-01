在新冠肺炎肆虐期間，許多民眾都擔心傳染疑慮非到必要盡量不出門，但醫師提醒不需要過度恐慌，只要出門時勤洗手並在人潮多時戴好口罩就能妥善防護，醫學專家也提醒在防疫期間，除了可待在家居家運動，也可適時外出運動一小段時間，完全關在家裡足不出門反到會悶出更嚴重的問題。

原因一： 戶外活動救眼睛

根據統計，全世界有85%的青少年有手機成癮(每天花4-6小時)，根據臺大醫院的最新研究，小學兒童的近視率高達66%，問題出在長時間近距離用眼!臺大醫院林隆光醫師指出戶外活動不足是小朋友近視的主因，2011年美國眼科醫學會發表，孩子戶外活動頻率越高，近視機率越低。每天累積戶外活動時間兩小時也可防治近視。

而具有移動性和協調性活動如滑板車、登山、跳繩或球類是適合的戶外活動，讓小孩眼睛調整焦距和接觸自然陽光，根據高雄長庚的眼科研究，戶外活動可以降低近視增加的風險達54%，只要走出戶外，對於近視防制和矯正都有相當的幫助。

原因二： 規律運動是抗憂鬱特效藥

根據澳洲學術機構的一項研究發現，常到戶外從事中度至激烈運動的青少年比較開心，而且健康狀況與社交功能比將時間花在電視或電腦的同儕佳。此篇研究已發表於今年7月的《兒科醫學期刊》（Pediatrics）。

根據美國耶魯大學和英國牛津大學發表在《The Lancet》的精神學期刊，有規律運動的人精神狀態比一般人更佳，另一項研究顯示運動對憂鬱情形的緩解率高達40%，超過定期服用藥物的效果。

2016年美國醫學機構的研究發現，中高強度的有氧運動能增加腦內啡，對情緒上有正面效果，包含跑步、快走或是騎自行車都能顯著提升心理健康，特別是每周進行3-5次至少30分鐘有氧運動的效果最好。

真的無法外出運動時，居家運動也是個不錯的選擇，搭配瑜伽墊、彈力帶，甚至是健身車或跑步機等運動器材，都可促進多巴胺的分泌，達到改善情緒、增加幸福感的效用。

原因三：多運動能強化免疫力

根據世界衛生組織研究發現，每年有超過6%的死亡率與運動不足有關，缺乏規律運動成為全球死亡率第四大影響因子，運動不足會增加罹患心血管疾病、糖尿病等風險。

英國劍橋大學的實驗發現，每天至少運動20分鐘就能帶來可觀的健康，台灣國家衛生研究院溫啟邦教授的研究也顯示每天15分鐘運動可以減少14%總死亡、10%癌症死亡及20%的心血管疾病死亡，延長3年壽命。