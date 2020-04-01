（中央社記者丘德真雪梨1日專電）2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情全球擴散，澳洲墨爾本有碼頭工人因為一艘曾靠岸台灣的中國貨船，未達14天的隔離，工人擔心受到感染的顧慮下，拒絕替這艘中國籍貨櫃船御貨，卻遭到停職。

澳洲海事工會（Maritime Union of Australia）今天發表聲明指出，中國籍貨櫃船新大連號（Xin DLian）在離開上次停靠國家後不到14日，就在墨爾本的杜拜環球港務集團（DP World）管理的碼頭靠岸；碼頭工人因為不願承受被感染的風險，所以拒絕御貨。

澳洲海事工會和杜拜環球港務集團於昨晚對峙的過程中，有22名碼頭工人當場被停職；隨後在今天又有另外40名拒絕御貨的工人被停職。

據船舶追蹤網站 vesselfinder.com 資料顯示，新大連號於3月16日早上6時前抵達中國上海，停留大約15小時；隨後於18日晚間10時前抵達台灣高雄，停留大約16小時；到了31日早上10時前抵達澳洲墨爾本。自台灣高雄離岸後算起，到抵達澳洲墨爾本前，一共只有12天。

澳洲海事工會聲明也指出，新大連號在離開上次停靠國家後不到14日就靠岸的作法，和澳洲政府規定的14日防疫隔離期間有所抵觸。

澳洲海事工會透過發言人向中央社記者表示，澳洲政府顯然沒有針對新大連號船上人員進行生物安全（biosecurity）檢查，因為按照現時規定，船上只要在申報表格填寫船員健康情況良好，就可獲准靠岸。

澳洲海事工會強調，目前針對來自海外貨櫃船的防疫程序，無法令人接受，可能會造成碼頭工人甚至澳洲全體曝露在受感染的風險。

澳洲海事工會指出，像新大連號一樣在離開上次停靠國家後，不到14日就在澳洲靠岸的事件，還有好幾宗。

澳洲海事工會全國行動專員（National Officer）邁爾斯（Mich-Elle Myers）曾於29日接受中央社記者訪問時提到，一般貨櫃船是沒有醫生的，船員的健康情況是由船長說了算。

澳洲海事工會秘書史密斯（Warren Smith）在聲明中表示，澳洲疫情的最主要來源就是郵輪。他強調，貨櫃船和郵輪對疫情擴散的風險，其實是一樣的。

史密斯提醒，澳洲有98%的進口貨品來自水路，要是碼頭受到疫情侵襲，將會對澳洲物流帶來災難性的衝擊，而醫療物資、食物和家庭日用品供應都會受到影響。

史密斯強調，碼頭工人的訴求，是要在有防護衣和明確的安全指引之下作業。

墨爾本世紀報（The Age）報導，杜拜環球港務集團表示，據現時法例規定，貨櫃船只要在離開中國後14天，就可以在澳洲靠岸，新大連號獲准靠岸是合法的。（編輯：陳惠珍）1090401