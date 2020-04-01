（中央社洛杉磯31日綜合外電報導）美國洛杉磯海灘附近的露營車營地有無敵海景，通常是旅客度假的熱門景點，如今被用來作為隔離2019冠狀病毒疾病（COVID-19）病患的地區。

法新社報導，大約100輛白色露營車，一輛接一輛的停在多克韋勒露營車營地（Dockweiler RV Park），戴著口罩的警衛在園區出入口站崗，穿戴防護裝備的衛生人員則在露營車進出。

洛杉磯郡委託設立5個庇護所，除了露營車營地外，還有汽車旅館和飯店房間來隔離病患，特別是該郡成千上萬的無家可歸者。昨天早上已經有21人住在營地中。

洛杉磯郡政委哈恩（Janice Hahn）在聲明中說：「我們需要地方給人們與社會大眾，甚至是他們的家人進行安全隔離。」

「我們使用多克韋勒露營車營地就是因為這個原因，且我們正積極在全郡尋找更多像這個營地的地方來做隔離。」

根據約翰霍普金斯大學（Johns HopkinsUniversity）彙整的數據，洛杉磯郡有2505個武漢肺炎確診病例，其中有44人死亡。洛杉磯郡人口近1000萬，是全美人口最多的郡。

洛杉磯郡所在的加州則有超過7500人染病，150人病故，是美國疫情最嚴重的其中一州。 （譯者：李晉緯/核稿：陳昱婷）1090401