「不怕一萬，只怕萬一」彰化縣政府在國泰人壽大力贊助下，正式幫8000位低收與弱勢民眾，「免繳費」投保微型保險，萬一發生突發性意外導致失能或不幸往生，可獲得2萬5千元至50萬元等理賠，建構福利保險網，幫助弱勢家庭度難關。

保險本質就是要為了保障社會安全，但最需要的弱勢，往往沒錢可以參與社會保險，生活更少掉一分保障，彰化縣長王惠美感謝金融監督管理委員會協助媒合國泰人壽，國泰人壽全額贊助234萬元經費，讓弱勢民眾可以加保，若不幸遇意外導致失能或不幸往生可獲理賠，藉由保險給付度過難關。

金管會保險局副局長張玉煇說，感謝縣府與國泰人壽，以及所有參與推動的人員，讓彰化縣的低收入戶及特殊境遇家庭能夠獲得保障，這次保費完全是由國泰人壽贊助，國泰人壽基於公共利益與社會責任，協助推動微型保險來照顧弱勢族群。

金管會去年拜訪彰化縣政府，也獲得縣府支持，所以金管會、縣府與保險公會建立很好的聯繫管道，一起在彰化縣推動微型保險，終於促成這次微型保險的開辦。希望弱勢族群能夠透過金融服務，脫離貧窮、翻轉人生。

王惠美說，弱勢朋友生活不易，在保險區塊，沒有多餘的錢可以投保，「不怕一萬，只怕萬一」，一旦遭遇困難，只能藉由公部門及民間慈善團體予以協助度過難關，藉由加保多了一份保障，這次投保的對象是109年度符合低收入戶資格及特殊境遇扶助各項補助，且年滿15歲至75歲，並同意個資使用的縣民，針對各界對於公益串聯彰化讚的支持，把資源經費用在刀口上，感謝來自各界善心的力量，讓大家有滿滿的愛心，善的循環。

國泰人壽保險股份有限公司總公司副總經理張照明說，金管會從98年起積極推動微型保險，號召保險公司一起填補社會保險以及社會救助機制不足的缺口，國泰人壽積極響應，幫助更多弱勢族群得到微型保險，之前與金管會一起來彰化縣拜訪，發現仍有許多族群仍需要大家共同關注。