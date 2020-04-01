（中央社記者劉世怡台北1日電）陳姓男子涉嫌以電子郵件恐嚇81名法律系教授，各勒索新台幣2萬元，北檢今天依恐嚇未遂罪嫌，聲請羈押禁見陳男。北院深夜考量他坦承部分犯行，共犯部分待查，裁准羈押禁見。

全案起於多名大學法律系教授3月間接獲恐嚇電子郵件，被害人不乏曾任檢察界高層的林姓教授。台北地檢署3月15日接獲檢舉，即指派主任檢察官張智堯率同檢察官黃振城指揮專案小組偵查。

北檢今天發布新聞稿指出，陳姓男子事先蒐集多校法律系教授電子郵件，利用公共無線網路申請免費電子郵件，撰寫「教授你好，在下最近手頭緊，需要你的幫助，江湖救急要求不多2萬就好，分別匯到以下銀行戶頭，不給錢，我會親自殺到你家，殺你全家」等字句。

陳姓男子以他人金融帳戶實施恐嚇，分別電郵寄給9間大學共81名法律系教授，涉刑法恐嚇取財罪嫌。

北檢昨天指揮台北市刑大、刑事警察局第四大隊等單位執行搜索、拘提，將陳姓男子查緝到案，並查扣行動電話4支、筆記型電腦1台等物品。

檢警調查，陳男曾任資訊工程師，坦承寄發電子郵件，但辯稱因與友人有債務糾紛，刻意在電郵中留下友人的金融帳戶藉此嫁禍報復。

檢警初步調查，目前尚未有法律系教授因此匯款。檢察官複訊後，認為全案尚有事證待調查，且有必要釐清是否仍有共犯，下午向法院聲請羈押禁見。

台北地院裁准羈押禁見並指出，陳男犯罪嫌疑重大，疑有未據實陳述及迴護共犯的情形，共犯部分有待檢察官調查釐清，本案雖非重罪，但被害人眾多且為數罪關係，若經法院判決有罪確定，刑責非輕微，本件足認陳男有湮滅證據、勾串共犯之虞，有羈押禁見必要。（編輯：張芷瑄）1090401