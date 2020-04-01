【NOW健康 陳敬哲／台北報導】今（1）日中央流行指揮中心公布新增7例新冠肺炎（COVID-19、武漢肺炎）病例，2名在居家檢疫發現，5名在機場直接攔查時發現。另外，指揮中心擔心居家檢疫人數增加，導致社區傳染風險升高，因此現在規定隔離者只要離開限制場所，就得強制集中檢疫；同時擴大社區採檢對象與條件，只要醫師高度懷疑或符合條件，就可通報採檢。

新增7例新冠個案都是境外移入 美國有6名

指揮中心指揮官陳時中表示，新增個案分別為3女4男。北部4人南部3人，入境日期在3月19日至30日，發病日期在2月29日至3月27日間，發病前有6人在美國活動，有1人在英國活動。值得注意的是，新增個案有2人分別在3月23日與3月24日，嗅覺與味覺功能因病喪失。

指揮中心統計，昨（31）日國內新增933例新型冠狀病毒肺炎相關通報，截至目前累計32726例（含28,765例排除），其中329例確診（今日新增案323至329），分別為283例境外移入及46例本土病例。確診個案中5人死亡，45人解除隔離，其餘持續住院隔離中。

要不要執行普篩？ 陳時中擔心偽陰性

包含前疾管局局長蘇益仁，以及台大公衛系等學者，都呼籲指揮中心應該針對所有民眾篩檢，類似韓國目前的防疫作法，最起碼也每位入境者都篩檢，而不是被動等待居家檢疫症狀發生才採檢，降低病毒在社區擴散的機會。陳時中於今日例行記者會再次給予否定答案，強調普篩反而增加社區危險。

陳時中說明，在沒有發病時檢驗，病毒量少檢驗偽陰性機會增加，如果感染者因偽陰性而放下心防，導致出現疑似症狀也不以為意，在社區走動反而讓防制出現缺口。反過來如果是出現症狀才篩檢，病毒量提升到一定數量，才能夠維持檢驗準確度，同時也能讓隔離者保持警戒，一有症狀就馬上通報採檢，防疫能量才能夠立即圍堵。

陳時中也說，入境採檢但不居家檢疫，因有偽陰性的考慮所以不可能實施。而入境採檢同時居家檢疫，似乎是比較可能的方法，但消耗資源也高，如果機場檢驗偽陰性，可能讓居家檢疫的同住家人放下戒心，並且隔離者出現病症時還要再檢驗1次，等於採檢2次，過於消耗防疫資源。所以目前採用機場不檢驗、居家隔離有症狀才檢驗的做法，維持防疫資源也讓人保持警戒。

居家隔離檢疫者擅自離開 只要1次就送集中檢疫

指揮中心統計，每日約有4至5萬人正在居家檢疫或隔離，屢傳不按照規定離開限制場所的違法者，陳時中痛斥，嚴重影響防疫工作推動！因此 今日開始，經確認離開限制場所只要1次，除將被裁處10至100萬元罰鍰外，也會強制移動至集中檢疫所。另外1天1,000元的隔離補償拿不到外，檢疫所住宿的相關費用也必須自己支付 。

補助防疫旅館每日每室1,000元 廁所由入住者自己清潔

同時，面對不方便回家的居家隔離民眾，例如離島回國民眾，或擔心把病毒帶回家中的隔離者，指揮中心要求觀光局獎勵各縣市願意配合政策的防疫旅館。4月1日至6月30日，每房每室補助1,000元，但必須符合防疫規範。防疫旅館必須是獨棟建築，1人1室為原則，衛浴設備不能共用，房內清潔必須由住入者自行打理。

陳時中要求，防疫旅館大門、櫃臺、電梯、出入口等地點，必須放置消毒設備，公共區域至少每天清潔1次，餐點不得面對面交遞，必須放在門口由入住者自行拿取，娛樂設備遙控器與電器觸控面板，必須有包膜保護，個人用品與餐具，盡量使用1次性消耗品，減少傳播風險，旅館需保持門禁，管控出入人員。

擴大檢驗對象條件 減少社區擴散風險

另一方面，居家檢疫人數眾多，已有居家檢疫感染者，將疾病傳給同住家人，同時，面對外界要求普篩聲浪，指揮中心決定擴大採檢對象。指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳表示，大致上臨床醫師只要高度懷疑，都可以通報採檢，臨床條件包含發燒、急性呼吸道感染、味覺嗅覺異常、任何肺炎跡象等。

張上淳進一步說明，14天內只要曾經有境外旅遊史、或曾接觸境外入台有發燒、呼吸道症狀人士、以及在沒有適當保護下，接觸極可能的病例或確定病例，不論有無明顯症狀都可以通報採檢。無須住院的被採檢者，在接獲通知前，應該留在家中不可以外出，繼續居家隔離檢疫或自主健康管理14天。

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