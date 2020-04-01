【NOW健康 陳敬哲／台北報導】今（1）日中央流行疫情指揮中心發布COVID-19新增個案中，有2名病患味覺與嗅覺都受到影響，指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳表示， 鼻腔嗅覺神經細胞的ACE2受體較多，容易受到外界病毒攻擊，因此嗅覺容易受到干擾，臨床醫師也提醒，嗅覺與味覺能力變差，看診時若不主動說明，醫生無法得知，因此就醫時務必主動告知。

新冠肺炎喪失嗅覺與味覺多輕症 主觀感受醫生難發現

張上淳解釋，新冠病毒仍是新疾病，相關研究比較少，以台灣現有病患分析，確實有發現到嗅覺與味覺喪失，有些病患功能逐漸恢復，部分則恢復不明顯，至於能不能完全恢復目前不明確，目前猜測，喪失嗅覺與味覺患者，都是輕微症狀感染者，如果發展到重症，應該很難會有更嚴重症狀。

張上淳補充， 嗅覺與味覺都是個人主觀感受，聞不到或嚐不到味道，或是功能下降，醫生不可能由臨床症狀判斷，如果有相關病症，一定要主動告知看診醫師。

病毒易侵犯嗅覺神經 輕重症病毒量恐差異不大

新光醫院耳鼻喉科主治醫師邱昱勳也說，病人的主觀感知如果不說，醫生觀察病況時不會知道，有可能增加下診斷難度，有相關症狀一定要告訴醫生。

邱昱勳指出，嗅覺與味覺喪失或功能受影響，在病毒上呼吸道感染不算少見，如果病毒在鼻腔嗅覺區域侵犯，嗅覺神經就可能受到影響，讓氣味判斷訊號難以傳達到大腦，也就讓嗅覺功能降低，味覺則是顏面神經受到病毒干擾，讓味道分析訊號難以傳達，讓感染者大腦無法接受到相關資訊。

然而 令人擔心的是，輕症與重症患者病毒量恐怕差異不大，邱昱勳進一步解釋，一份針對英國輕症在家隔離患者研究，發現體內病毒量與重症患者差異沒有很大，與以往疾病非常不同。 常理而言，重症患者體內病毒量應該會比輕症多，但新冠病毒似乎非常不同，可是世界對這個疾病了解仍然有限，仍需更多研究才能得知全貌。

輕重症風險 個人免疫力成關鍵

台灣目前新冠肺炎死亡病例，全部都是本身有慢性疾病進而引發重症。 邱昱勳強調，在新冠肺炎有限資料與舊有病毒疾病仍然能初步判斷，免疫力仍然是輕症與重症關鍵。 免疫力比較好感染者輕症機會高，相對疾病損害也就比較小；免疫力低感染者，引發重症風險就比較高，身體損傷害死亡風險也跟著增加。

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