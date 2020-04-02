崑崙島（ Con Dao ）位於越南南部，是座被大海、藍天、白雲包圍的美麗小島，每年都吸引不少旅客前往，但一般人可能不太知道，這座現被視為「旅遊天堂」的小島，有著 1 段關於被殖民和反抗的血腥歷史，從 19 世紀中的法國殖民時期到 20 世紀中的越共時期，不少人在被凌虐後慘死於這座島上，也讓崑崙島有了「監獄島」、「越南版惡魔島」等稱號。

19 世紀中葉，法國入侵越南，在西貢設立殖民政府，開始了越南將近 100 年的法國統治時期，原本屬於自己的家國卻淪入異族之手，也激起了一連串的民族主義運動；為了關押這些越南反法民族主義者，法國殖民者陸續在島上興建了幾處大小不一的獄所，其中規模最大、最有名的就是富海監獄（ Phu Hai prison ），以及占地約 5.475 平方米的「虎籠」（ chuồng cọp ）。

「虎籠」之所以惡名昭彰，是因為當時興建時，每座狹窄的牢房上頭、天花板的位置都裝了鐵欄杆蓋，裡面 1 次關上許多犯人，雙腳都被上鐐銬，擠到無法翻身，直接曝曬在毒辣的烈日之下，僅有的少量食物也常因高溫而腐壞，造成囚犯腹瀉、脫水。不只如此，當時還會有獄卒在上頭以尖銳的長竿物往下刺，彷彿逗弄老虎一樣，並往下撒會灼燒人肌膚的化學粉末，犯人往往感到生不如死，甚至被折磨到失去理智。

「他們不只要殺死囚犯的身體，更要扼殺他們的思想」。惡劣的環境導致成千上萬的人死亡，遺體被埋在附近的杭陽公墓（ Hàng Dương Cemetery ）。由於島上冤魂眾多，各種關於崑崙島的詭異傳說也不逕而走，讓崑崙島添加了更多陰森恐怖的色彩。

在眾多的政治犯中，最有名的就是 1 位名為「武氏六」( Võ Thị Sáu )的少女， 14 歲就投身反對法國殖民政權革命的她，在 16 歲時因刺殺法國殖民官員而被逮捕並判死刑。由於當時她尚未成年，執政者害怕受到批評，而將她先送到崑崙島上的監獄囚禁，並於 1952 年、武氏六 19 歲時，在島上將她處死；直到今天，許多越南人仍將她視為愛國烈士，也是革命精神的象徵人物之一。

雖然在武氏六死後 2 年，即 1954 年，越南共和國(南越)接管了崑崙島，可它仍繼續被使用來監禁政治犯，當時曾關押過許多越南共產主義領導階層；直到 1975 年越南民主共和國(北越)攻占南越首都西貢、越南統一後才被關閉。

儘管越南政府已於 1984 年將崑崙島修建為自然保護區，還在 1993 年興建了佔地 20000 公頃的國家公園，躍升成了國家級的旅遊勝地，風光明媚的度假小島似乎已感受不太到其悲慘過往，但島上的監獄群已成為革命性的遺跡，它們無聲地為越南苦難的近代史做下見證，除了供後人憑悼外，也讓人對戰爭、極端政權統治等有了更深刻的認識。