（中央社記者戴雅真倫敦1日專電）駐英代表林永樂今天表示，台灣將援贈11個疫情嚴重的歐洲國家700萬片口罩，顯示不只是Taiwan can help，更是Taiwan ishelping。

2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情全球持續擴大，外交部今天表示，將進行第一波國際人道援助，援贈美國200萬片、部分疫情嚴重歐洲國家700萬片、以及友邦100萬片，總計1000萬片口罩，以支援相關國家的醫護防疫人員；未來經評估後，擬擴大援贈對象，包括新南向國家。

林永樂受訪表示，英國與台灣關係長期友好，英國在支持台灣參與國際組織方面不遺餘力，包括力挺台灣參與世界衛生大會（WHA）。目前英國疫情情勢嚴峻，而台灣在口罩產能充足、市場供應無虞的情況下，能夠對友台國家援贈，顯示不只是Taiwan can help，更是Taiwan is helping。

林永樂表示，台英雙方將商討細節，預料下週就能將口罩送給最需要防護的英國國家醫療保健服務（NHS）第一線人員手中。

英國在台辦事處在臉書發文表示，非常感謝台灣慷慨提供醫用口罩給包括英國在內的許多國家，辦事處期待與台灣政府單位執行相關後續細節。

武漢疫情爆發後，英國55名議員3月初曾聯名致函世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞，嚴正關切WHO將台灣錯誤標示於中國疫區項下，並明確表示台灣不屬中國管轄。

此外，英國外交部主管聯合國事務的副部長艾哈邁（Lord Ahmad of Wimbledon）2月26日回覆上議員布倫卡斯拉（Lord Blencathra）的書面質詢時表示，英方已同理念相近國家向WHO精確陳述台灣疫情，也強調所有國家地區獲取武漢肺炎最新疫情資訊的重要性，而英國也長期支持台灣有意義參與WHO等國際組織。（編輯：劉學源）1090402